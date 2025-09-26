शौक पूरे करने के लिए करता था लूट-झपटमारी, गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा

गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना पुलिस ने चेंकिग के दौरान मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। कनावनी की पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया।

गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना पुलिस ने चेंकिग के दौरान मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। कनावनी की पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पकड़े गए बदमाश पर लूट और स्नेचिंग के 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि इन्दिरापुरम थाना पुलिस शुक्रवार की शाम को कनावनी पुलिया पर चेंकिंग कर रही थी। इस दौरान हिंडन बैराज की तरफ आ रहे बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो वह रुकने के बजाए बाइक को तेजी से पीछे मोड़ते हुए भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान उसकी बाइक बेकाबू होकर कुछ ही दूर पेड़ से कर गिर गई । बाइक सवार व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने भी जबावी कार्रवाई की। जिसमें बाइक सवार बदमाश घायल हो गया। पुलिस टीम ने घायल बदमाश को दबोच लिया। पूछताछ करने पर गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम सुहेब उर्फ सुहेल पुत्र बुन्दा खां निवासी ग्राम रहीसपुर थाना मधुवन बापूधाम बताया। मौके से पुलिस को चोरी की बाइक व तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया।