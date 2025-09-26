Ghaziabad Police Arrested Criminal after Encounter used to commit robbery For Fun शौक पूरे करने के लिए करता था लूट-झपटमारी, गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा, Ncr Hindi News - Hindustan
शौक पूरे करने के लिए करता था लूट-झपटमारी, गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा

गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना पुलिस ने चेंकिग के दौरान मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। कनावनी की पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया।

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादFri, 26 Sep 2025 09:36 PM
गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना पुलिस ने चेंकिग के दौरान मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। कनावनी की पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पकड़े गए बदमाश पर लूट और स्नेचिंग के 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि इन्दिरापुरम थाना पुलिस शुक्रवार की शाम को कनावनी पुलिया पर चेंकिंग कर रही थी। इस दौरान हिंडन बैराज की तरफ आ रहे बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो वह रुकने के बजाए बाइक को तेजी से पीछे मोड़ते हुए भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान उसकी बाइक बेकाबू होकर कुछ ही दूर पेड़ से कर गिर गई । बाइक सवार व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने भी जबावी कार्रवाई की। जिसमें बाइक सवार बदमाश घायल हो गया। पुलिस टीम ने घायल बदमाश को दबोच लिया। पूछताछ करने पर गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम सुहेब उर्फ सुहेल पुत्र बुन्दा खां निवासी ग्राम रहीसपुर थाना मधुवन बापूधाम बताया। मौके से पुलिस को चोरी की बाइक व तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया।

मौज-मस्ती के लिए चोरी की बाइक से करता है वारदात

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ करने पर यह बात सामने आई है कि सुहेब उर्फ सुहेल ने बरामद बाइक कविनगर क्षेत्र से कुछ दिन पहले चोरी की थी। इसी बाइक से वह गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली में राह चलते लोगों से मोबइल व चैन स्नेचिंग कर दिल्ली में सस्ते दामों में बेच देता था और उन पैसों को अपने शौक पूरे करने में खर्च कर देता है। कुछ दिन पहले उसने थाना क्षेत्र इन्दिरापुरम में चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया था और आज भी घटना को अंजाम देने के लिए आया था। गिरफ्तार बदमाश पर गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में लूट, छिनैती, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।