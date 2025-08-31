ghaziabad police action criminals caught in 3 separate encounters गाजियाबाद पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन; 3 मुठभेड़ में दबोचे 7 बदमाश, 5 को लगी गोली, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad police action criminals caught in 3 separate encounters

गाजियाबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ताबड़तोड़ 3 अलग-अलग मुठभेड़ की घटनाओं में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गोली भी लगी जिसकी वजह से वे घायल हो गए। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादSun, 31 Aug 2025 06:30 PM
कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गाजियाबाद पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन सामने आया है। पुलिस ने 3 अलग-अलग मुठभेड़ की घटनाओं में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उक्त कार्रवाई स्वाट टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद, थाना लिंक रोड, थाना कविनगर और थाना मधुबन बापुधाम पुलिस टीम की ओर से अंजाम दी गई। मुठभेड़ में 5 अभियुक्तों को गोली लगी जिसकी वजह से वे घायल हो गए।

तमंचे-कारतूस और वाहन बरामद

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की ओर से एक्स पर पोस्ट की गई जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर कमिश्नरेट गाजियाबाद समेत अन्य राज्यों एवं जिलों में लूट और चोरी आदि की कई घटनाओं से जुड़े मामले दर्ज हैं। मुठभेड के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 5 तमन्चे, 7 खोखा कारतूस, 5 जिन्दा कारतूस, 3 कारें, 2 मोटर साइकिलें, गाड़ी चोरी करने के औजार, नेपाली करेन्सी के साथ अन्य सामान बरामद किए गए।

लिंक रोड थाना पुलिस ने दो को दबोचा

लिंक रोड थाना पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में रविवार तड़के कार चुराने वाले गिरोह के दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से चोरी की दो कार, तमंचे और कारतूस मिले हैं। पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और थाना लिंक रोड पुलिस सूचना के आधार पर सूर्य नगर रेलवे पुल के पास वाहनों की जांच कर रही थी।

पीछा करने पर फायरिंग

लिंक रोड थाना पुलिस ने बताया कि वाहनों की जांच के टीम को दौरान दो कारें आती दिखीं, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया। चालकों ने कार दौड़ा दीं और पीछा करने पर फायरिंग करने लगे। राधा कुंज कॉलोनी में घेराबंदी कर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों कार सवारों को घायल कर दिया।

फर्जी नंबर प्लेट लगा घूम रहे थे

एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि घायलों की पहचान निवाड़ी निवासी फार्रुख सलमानी और मोदीनगर निवासी शाहनवाज उर्फ गोलू के रूप में हुई। दोनों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने दोनों स्विफ्ट और ब्रेजा कार की जांच की तो पता चला कि इन्हें दिल्ली से चोरी किया गया था। इन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे थे।

चार माह पहले किया था चोरी का प्रयास

आरोपियों ने बताया कि चार माह पहले अप्रैल में बृज विहार क्षेत्र में दोनों एक कार चोरी करने आए थे। इसी दौरान गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों के आने की आहट पाकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले की फुटेज से बदमाशों की पहचान की थी और तभी से पुलिस इन्हें तलाश रही थी।

पहले भी जा चुके हैं जेल

गिरफ्तार दोनों आरोपी बेहद शातिर हैं और इनका लंबा अपराधिक इतिहास है। फार्रुख के खिलाफ विभिन्न जिलों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। शाहनवाज के खिलाफ 13 मुकदमे हैं। दोनों कई बार जेल जा चुके हैं। आरोपी फर्जी नंबर प्लेट व दस्तावेज तैयार कर चोरी के वाहनों को बेच देते हैं। कार के न बिकने पर इसे कबाड़ी को दे देते हैं।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)