करा लीजिए पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन, चूके तो लग जाएगा 10000 का जुर्माना

संक्षेप: निगम ने पहले पांच हजार रुपये फीस तय की, लेकिन विरोध के बाद फीस एक हजार रुपये, फिर 500 रुपये की गई। इसके बावजूद लोगों ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराने में दिलचस्पी नहीं ली। फीस घटाकर 200 रुपये की है।

गाजियबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण कराने के लिए लोगों से अपील की है। इसके लिए निगम कर्मचारी सोसाइटी और कॉलोनियों में जा रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि पंजीकरण न कराने पर दस हजार के जुर्माने का प्रावधान है। निगम में वर्ष 2018 से पहले कुत्तों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद पंजीकरण ऑनलाइन शुरू हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निगम ने पहले पांच हजार रुपये फीस तय की, लेकिन विरोध के बाद फीस एक हजार रुपये, फिर 500 रुपये की गई। इसके बावजूद लोगों ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराने में दिलचस्पी नहीं ली। फीस घटाकर 200 रुपये की है। निगम के पशु पालन विभाग का मानना है कि शहर में 20 हजार कुत्ते पाले जा रहे हैं। वर्ष 2020 से अभी तक करीब साढ़े सात हजार कुत्तों का पंजीकरण हुआ है।

निगम ने अब पालतू कुत्तों के पंजीकरण के लिए अभियान शुरू किया है। निगम की टीम सोसाइटी और कॉलोनियों में जा रही है। ऐसा नहीं करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. आशीष त्रिपाठी ने बताया पंजीकरण नहीं कराने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। कई लोगों पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया पंजीकरण के दौरान ही कुत्ते को वैक्सीनेशन किया जाता है। इसके बाद यदि कुत्ता काट ले तो उसका असर ज्यादा नहीं रहता।