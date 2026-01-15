गाजियाबाद में कहां मच गई मछलियों को लूटने की होड़? दिल्ली-मेरठ Exp जाम कर दिया

संक्षेप: हादसे में चालक को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सड़क पर बिखरी मछलियों के कारण यातायात प्रभावित हो गया। मछलियां सड़क पर गिरते ही कुछ लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि, छोटे हाथी के चालक और उसके साथियों ने लोगों को खदेड़कर स्थिति संभालने का प्रयास किया।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर विजयनगर क्षेत्र में एक मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में मछलियों से भरे आइसबॉक्स रखे थे, जो पलटते ही सड़क पर बिखर गए। एक्सप्रेसवे पर अचानक मछलियां फैली देखकर राहगीर उन्हें लूटने के लिए दौड़ पड़े। इससे लंबा जाम भी लग गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मालवाहक वाहन दिल्ली से मेरठ की ओर जा रहा था। विजयनगर थानाक्षेत्र में चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे वाहन असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में चालक को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सड़क पर बिखरी मछलियों के कारण यातायात प्रभावित हो गया। मछलियां सड़क पर गिरते ही कुछ लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि, छोटे हाथी के चालक और उसके साथियों ने लोगों को खदेड़कर स्थिति संभालने का प्रयास किया। इसी बीच वाहनों की कतारें लग गईं और एक्सप्रेसवे पर रफ्तार थम गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति काबू करने में जुट गई।