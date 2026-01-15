Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में कहां मच गई मछलियों को लूटने की होड़? दिल्ली-मेरठ Exp जाम कर दिया

हादसे में चालक को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सड़क पर बिखरी मछलियों के कारण यातायात प्रभावित हो गया। मछलियां सड़क पर गिरते ही कुछ लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि, छोटे हाथी के चालक और उसके साथियों ने लोगों को खदेड़कर स्थिति संभालने का प्रयास किया।

Jan 15, 2026 09:44 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर विजयनगर क्षेत्र में एक मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में मछलियों से भरे आइसबॉक्स रखे थे, जो पलटते ही सड़क पर बिखर गए। एक्सप्रेसवे पर अचानक मछलियां फैली देखकर राहगीर उन्हें लूटने के लिए दौड़ पड़े। इससे लंबा जाम भी लग गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मालवाहक वाहन दिल्ली से मेरठ की ओर जा रहा था। विजयनगर थानाक्षेत्र में चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे वाहन असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में चालक को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सड़क पर बिखरी मछलियों के कारण यातायात प्रभावित हो गया। मछलियां सड़क पर गिरते ही कुछ लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि, छोटे हाथी के चालक और उसके साथियों ने लोगों को खदेड़कर स्थिति संभालने का प्रयास किया। इसी बीच वाहनों की कतारें लग गईं और एक्सप्रेसवे पर रफ्तार थम गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति काबू करने में जुट गई।

पुलिस ने मालवाहक को सड़क किनारे कराया और बिखरी मछलियों को ड्रम और आइसबॉक्स में भरवाया। कड़ी मशक्कत के बाद वाहन और ड्रम आदि को एक्सप्रेसवे से हटवाया गया। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही समय में जाम खुलवा दिया। मछलियों से भरे आइसबॉक्स हटाकर मालवाहक को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है।

