गाजियाबाद की होली में खूब छलके जाम, 20 करोड़ की शराब और बीयर
गाजियाबाद में होली के मौके पर जिले में शराब और बीयर की रिकॉर्ड बिक्री हुई। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक होली के आसपास के दिनों में गाजियाबाद में करीब 20 करोड़ रुपये की शराब और बीयर की खपत दर्ज की गई।
गाजियाबाद में होली के मौके पर जिले में शराब और बीयर की रिकॉर्ड बिक्री हुई। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक होली के आसपास के दिनों में गाजियाबाद में करीब 20 करोड़ रुपये की शराब और बीयर की खपत दर्ज की गई। विभागीय अनुमान के अनुसार जिले में चार करोड़ रुपये से अधिक की बीयर की खपत हुई।
जिला आबकारी अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक होलिका दहन और उसे एक दिन बाद जनपद के अंग्रेजी और देसी शराब के अधिकांश ठेकों पर सुबह से ही खरीदारों की भीड़ लगी रही। दोनों दिन सामान्य दिनों की अपेक्षा दोगुनी बिक्री हुई जबकि होली वाले दिन शराब के ठेके बंद रहे। इस बार बीयर की मांग खासतौर पर ज्यादा देखने को मिली।
दिल्ली में 1200 से ज्यादा ड्राइवरों पर मामला दर्ज
वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली के दौरान चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 1,200 से अधिक वाहन चालकों पर मामला दर्ज किया जिनमें से सबसे अधिक मामले पश्चिमी क्षेत्र से सामने आए हैं।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को होली उत्सव मनाए जाने के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 1,204 चालान जारी किए जाने के अलावा अन्य यातायात उल्लंघनों के आरोप में कुल 3,725 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। द्वारका, बाहरी और पश्चिमी जिलों सहित पश्चिमी क्षेत्र में गहन प्रवर्तन कार्रवाई की गई और वहां नशे में गाड़ी चलाने के सबसे अधिक 297 मामले दर्ज किए गए।
मध्य क्षेत्र में शराब पीकर गाड़ी चलाने के 257 मामले दर्ज किए गए, जबकि उत्तरी क्षेत्र में 256 मामले दर्ज किए गए। पूर्वी क्षेत्र में 208 मामले और दक्षिणी क्षेत्र में शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 117 चालान काटे गए। आंकड़ों के अनुसार, नयी दिल्ली क्षेत्र में सबसे कम 69 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने बताया कि प्रमुख सड़कों और चौराहों पर कई 'चेकपॉइंट' स्थापित किए गए थे जहां त्योहार के दौरान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालकों के 'ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट' किए गए थे। शराब पीकर गाड़ी चलाने के अलावा यातायात पुलिस ने होली के विशेष अभियान के दौरान अन्य उल्लंघनों के लिए भी बड़ी संख्या में वाहन चालकों पर मामले दर्ज किए।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें