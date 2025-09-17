गाजियाबाद की पंचशील प्राइमरोज सोसाइटी में फिर लिफ्ट अटकी, 15 मिनट तक फंसे रहे 11 लोग

गाजियाबाद की पंचशील प्राइमरोज सोसाइटी में मंगलवार शाम फिर से लिफ्ट अटक गई, जिसमें बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत 11 लोग करीब 15 मिनट तक फंसे रहे, जिससे निवासियों में काफी गुस्सा है।

गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित पंचशील प्राइमरोज सोसाइटी में मंगलवार शाम को फिर से लिफ्ट अटकने से 11 लोगों की सांसे अटक गई। दो दिन पहले भी सोसाइटी में लिफ्ट अटकने से 18 लोग 15 मिनट तक फंसे रहे थे। बार बार हो रहे हादसों से लोगों में काफी रोष है।

लिफ्ट में मौजूद थे 11 लोग सोसाइटी निवासियों के मुताबिक टॉवर-11 की लिफ्ट मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे आठवीं मंजिल पर लिफ्ट एकदम झटके के साथ रुक गई। इससे लोग घबरा गए। उस वक्त लिफ्ट में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत 11 लोग मौजूद थे। घबराहट के चलते कुछ महिला और बुजुर्गों की हालत खराब हो गई। काफी मशक्कत के बाद करीब 15 मिनट बाद लोगों को गार्ड और लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।