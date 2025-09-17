ghaziabad panchsheel primrose society lift stuck गाजियाबाद की पंचशील प्राइमरोज सोसाइटी में फिर लिफ्ट अटकी, 15 मिनट तक फंसे रहे 11 लोग, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad panchsheel primrose society lift stuck

गाजियाबाद की पंचशील प्राइमरोज सोसाइटी में फिर लिफ्ट अटकी, 15 मिनट तक फंसे रहे 11 लोग

गाजियाबाद की पंचशील प्राइमरोज सोसाइटी में मंगलवार शाम फिर से लिफ्ट अटक गई, जिसमें बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत 11 लोग करीब 15 मिनट तक फंसे रहे, जिससे निवासियों में काफी गुस्सा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुलशन भारती। गाजियाबादWed, 17 Sep 2025 06:58 AM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद की पंचशील प्राइमरोज सोसाइटी में फिर लिफ्ट अटकी, 15 मिनट तक फंसे रहे 11 लोग

गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित पंचशील प्राइमरोज सोसाइटी में मंगलवार शाम को फिर से लिफ्ट अटकने से 11 लोगों की सांसे अटक गई। दो दिन पहले भी सोसाइटी में लिफ्ट अटकने से 18 लोग 15 मिनट तक फंसे रहे थे। बार बार हो रहे हादसों से लोगों में काफी रोष है।

लिफ्ट में मौजूद थे 11 लोग

सोसाइटी निवासियों के मुताबिक टॉवर-11 की लिफ्ट मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे आठवीं मंजिल पर लिफ्ट एकदम झटके के साथ रुक गई। इससे लोग घबरा गए। उस वक्त लिफ्ट में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत 11 लोग मौजूद थे। घबराहट के चलते कुछ महिला और बुजुर्गों की हालत खराब हो गई। काफी मशक्कत के बाद करीब 15 मिनट बाद लोगों को गार्ड और लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

इससे पहले रविवार को भी इसी टॉवर में लिफ्ट में 18 लोग फंस गए थे। बार बार हो रही लिफ्ट अटकने को घटनाओं से लोगों में रोष है। आरोप है कि प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और एओए भी प्रबंधन से कोई कार्य नहीं करा पा रही है। लोगों ने बताया कि सोसाइटी का रखरखाव अभी बिल्डर के ही पास है। वहीं, एओए अध्यक्ष नीरज सिंह ने बताया कि बिल्डर से लिफ्ट ठीक कराने के लिए बात की है और लिफ्टमैन की तैनाती के लिए भी कहा है।