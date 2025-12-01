विदेशी मुद्रा, निवेश का झांसा; गाजियाबाद में शख्स से ऑनलाइन लूट लिए 49 लाख
20 सितंबर को निहारिका ने बताया कि उनका परिवार जालंधर, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में रीयल एस्टेट का कारोबार करता है। फिर 23 सितंबर को युवती ने अभिषेक को विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए जोर दिया और व्हाट्सऐप पर एक लिंक भेजा था।
देश में डिजिटल युग के साथ साइबर फ्रॉड की चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। ताजा मामला गाजियाबाद का है। यहां साइबर ठगों ने वैशाली में रहने वाले एक व्यक्ति को झांसा देकर 49 लाख रुपये ठग लिए। इस दौरान ठगों ने उनसे चार खातों में रकम ट्रांसफर करा ली। वैशाली सेक्टर-4 में रहने वाले अभिषेक चौधरी ने बताया कि 18 सितंबर को उन्हें निहारिका सिंह नाम की एक लड़की का नंबर शादी डॉटकॉम साइट के माध्यम से मिला।
20 सितंबर को निहारिका ने बताया कि उनका परिवार जालंधर, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में रीयल एस्टेट का कारोबार करता है। फिर 23 सितंबर को युवती ने अभिषेक को विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए जोर दिया और व्हाट्सऐप पर एक लिंक भेजा। पीड़ित ने व्हाट्सऐप पर भेजे गए लिंक पर पंजीकरण कराया। फिर कुछ जानकारी मांगी गई। ठगों ने पीड़ित से तीन अक्तूबर से दो नवंबर तक पांच बार में रकम ट्रांसफर कराई।
इन सभी प्रक्रिया के बाद जब पीड़ित ने रुपये निकालने की कोशिश की तो ठगों ने उन्हें 30 प्रतिशत टैक्स जमा करने को कहा। इसके बाद पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। एडीसीपी पीयूष सिंह का कहना है कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जिन खातों में रकम गई है, उनका भी पता लगाया जा रहा है।