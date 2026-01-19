प्रदूषण में गाजियाबाद टॉप पर, दिल्ली नंबर 2, देखें NCR के बाकी शहरों का क्या हाल
दिल्ली-एनसीआर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण गैस चैंबर में तब्दील हो गए हैं। आलम यह है कि रविवार को गाजियाबाद (एक्यूआई 458) देश में सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली (440) दूसरे स्थान पर रही। दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक में शनिवार के मुकाबले रविवार को 40 अंक की बढ़ोतरी हुई। यह शनिवार को 400 अंक था।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, राजधानी के 16 इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई ) 450 से भी ऊपर अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। रोहिणी में एक्यूआई 477, बवाना में 476, अशोक विहार में 474, नॉर्थ कैंपस में 473, मुंडका में 473, आनंद विहार में 470, बुराड़ी में 469, वजीरपुर में 466 और डीटीयू में 466 रहा।
अभी खराब ही रहेगी हवा
दिल्ली के लोगों को अभी खराब हवा में ही सांस लेनी होगी। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच हवा की गति आमतौर पर दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहेगी। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन भी धीमा होगा। इससे प्रदूषण का स्तर बना रहेगा और लोगों को खराब हवा में ही सांस लेनी होगी।
इस साल में पहली बार इतना प्रदूषण
दिल्ली में इस साल में पहली बार प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। सीपीसीबी के अनुसार, जनवरी महीने के लिए रविवार दो सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन है। इससे पहले वर्ष 2024 की 14 जनवरी को सूचकांक 447 अंक पर रहा था।
तेजी से बढ़ा प्रदूषण
पिछले तीन-चार दिनों के बीच दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली की हवा में खासतौर पर सुबह और शाम के समय प्रदूषण की एक परत देखने को मिल रही है।