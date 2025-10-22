Hindustan Hindi News
Ghaziabad old women lost more than 5 lakhs in cyber fraud in the name of share trading profit
शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का दिया झांसा, गाजियाबाद में वृद्धा से साढ़े पांच लाख ठगे

शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का दिया झांसा, गाजियाबाद में वृद्धा से साढ़े पांच लाख ठगे

संक्षेप: साइबर अपराधियों ने आर्थिक लाभ का झांसा देकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया। वीना गर्ग के मुताबिक अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल किया और फर्जी शेयर ट्रेडिंग प्लेटफार्म के जरिए निवेश पर मोटी कमाई होने का प्रलोभन दिया।

Wed, 22 Oct 2025 10:36 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर इंदिरापुरम निवासी बुजुर्ग महिला से साढ़े पांच लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने ऑनलाइन मुनाफा दर्शाकर पीड़िता को जाल में फंसाया और मोटी रकम ट्रांसफर करा ली। ठगी का पता लगने पर पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है।

इंदिरापुरम की आम्रपाली रॉयल सोसाइटी के उर्वशी-दो टावर में रहने वाली 66 वर्षीय वीना गर्ग ने साइबर थाने में दी शिकायत में कहा है कि फर्जी शेयर ट्रेडिंग प्लेटफार्म के माध्यम से उनसे 5.47 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। साइबर अपराधियों ने आर्थिक लाभ का झांसा देकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया। वीना गर्ग के मुताबिक अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल किया और फर्जी शेयर ट्रेडिंग प्लेटफार्म के जरिए निवेश पर मोटी कमाई होने का प्रलोभन दिया।

उन्होंने भरोसा करते हुए निवेश शुरू कर दिया। शुरुआत में ऑनलाइन मुनाफा दर्शाकर और रकम निकासी की अनुमित देकर उन्हें अपने जाल में फंसाया और फिर धीरे-धीरे करके 28 जुलाई 2025 से छह अगस्त 2025 तक उनसे 5.45 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।

उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी को ठगों ने उन पर और रकम भेजने का दबाव डाला। उन्होंने इनकार कर दिया तो जालसाजों ने उनसे संपर्क तोड़ दिया। ठगी का पता लगने पर पीड़िता ने 18 अक्तूबर को साइबर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसीपी क्राइम भास्कर वर्मा का कहना है कि शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। जालसाजों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।

