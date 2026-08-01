Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबा में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! ऐसे होगी पहचान

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत एनपीआर कैमरों की मदद से पुरानी गाड़ियों रोक लगाई जाएगी। 

गाजियाबा में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! ऐसे होगी पहचान
गाजियाबाद के पेट्रोल पंप लगेंगे एनपीआर कैमरे

गाजियाबाद में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और पुरानी गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर अगले दो महीने में एनपीआर (नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों के जरिए पेट्रोल पंप पर आने वाली हर गाड़ी की नंबर प्लेट खुद स्कैन होगी।

बीएस-चार से नीचे की श्रेणी की गाड़ियों की पहचान होते ही उनका ई-चालान खुद जारी होगा और ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल भी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आपूर्ति विभाग ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को एक अक्टूबर तक इस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिले में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत सभी पेट्रोल पंपों पर एनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहन के पंप पर पहुंचते ही उसकी नंबर प्लेट पढ़ेंगे।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में NH-9 की सर्विस रोड होगी चौड़ा, इन रास्तों पर घटेगा जाम

कैसे होगी पहचान?

कैमरे से प्राप्त जानकारी संबंधित विभाग के डेटाबेस से खुद मिलाई जाएगी। अगर गाड़ी बीएस चार से नीचे की श्रेणी का होगी तो सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर लेगा। इसके बाद उस गाड़ी का खुद ही चालान कट जाएगा। आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कैमरे लगाने के साथ आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली जाएं। जिला आपूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि एक अक्टूबर से जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद: मुस्लिम युवक के टच हो गई कांवड़, खंडित होने का आरोप लगाकर की मारपीट

क्या होते हैं एनपीआर कैमरे?

एनपीआर (नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरा एक ऐसी डिजिटल तकनीक है, जो वाहन की नंबर प्लेट को पढ़कर उसकी जानकारी संबंधित विभाग के सर्वर से मिलाती है। जैसे ही कोई वाहन पेट्रोल पंप पर पहुंचेगा, कैमरा उसकी नंबर प्लेट स्कैन करेगा। इसके बाद पंजीकरण, प्रदूषण मानक और अन्य आवश्यक विवरण ऑनलाइन डेटाबेस से खुद मिलान किया जाएगा। अगर गाड़ी बीएस चार से नीचे की श्रेणी की होगा या उस पर कोई प्रतिबंध लागू होगा, तो सिस्टम इसकी जानकारी देगा। इसके आधार पर गाड़ी का ई-चालान जारी होगा और पेट्रोल या डीजल की आपूर्ति भी रोक दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित होगी।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में बुलडोजर ऐक्शन, 6500 वर्ग गज जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Ghaziabad Ghaziabad Latest News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।