गाजियाबा में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! ऐसे होगी पहचान
गाजियाबाद में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत एनपीआर कैमरों की मदद से पुरानी गाड़ियों रोक लगाई जाएगी।
गाजियाबाद में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और पुरानी गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर अगले दो महीने में एनपीआर (नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों के जरिए पेट्रोल पंप पर आने वाली हर गाड़ी की नंबर प्लेट खुद स्कैन होगी।
बीएस-चार से नीचे की श्रेणी की गाड़ियों की पहचान होते ही उनका ई-चालान खुद जारी होगा और ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल भी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आपूर्ति विभाग ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को एक अक्टूबर तक इस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिले में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत सभी पेट्रोल पंपों पर एनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहन के पंप पर पहुंचते ही उसकी नंबर प्लेट पढ़ेंगे।
कैसे होगी पहचान?
कैमरे से प्राप्त जानकारी संबंधित विभाग के डेटाबेस से खुद मिलाई जाएगी। अगर गाड़ी बीएस चार से नीचे की श्रेणी का होगी तो सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर लेगा। इसके बाद उस गाड़ी का खुद ही चालान कट जाएगा। आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कैमरे लगाने के साथ आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली जाएं। जिला आपूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि एक अक्टूबर से जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
क्या होते हैं एनपीआर कैमरे?
एनपीआर (नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरा एक ऐसी डिजिटल तकनीक है, जो वाहन की नंबर प्लेट को पढ़कर उसकी जानकारी संबंधित विभाग के सर्वर से मिलाती है। जैसे ही कोई वाहन पेट्रोल पंप पर पहुंचेगा, कैमरा उसकी नंबर प्लेट स्कैन करेगा। इसके बाद पंजीकरण, प्रदूषण मानक और अन्य आवश्यक विवरण ऑनलाइन डेटाबेस से खुद मिलान किया जाएगा। अगर गाड़ी बीएस चार से नीचे की श्रेणी की होगा या उस पर कोई प्रतिबंध लागू होगा, तो सिस्टम इसकी जानकारी देगा। इसके आधार पर गाड़ी का ई-चालान जारी होगा और पेट्रोल या डीजल की आपूर्ति भी रोक दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित होगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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