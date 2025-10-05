Ghaziabad official duped of Rs 4.6 lakh on pretext of job offer in Singapore गाजियाबाद के अधिकारी से सिंगापुर में नौकरी के नाम पर 4.6 लाख रुपये ठगे, ऐसे हुआ कांड, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद के अधिकारी से सिंगापुर में नौकरी के नाम पर 4.6 लाख रुपये ठगे, ऐसे हुआ कांड

जालसाजों ने पीड़ित को सिंगापुर दूतावास और वहां के एक नामी शिक्षण संस्थान के फर्जी दस्तावेज भेज दिए। दूतावास में संपर्क करने पर दस्तावेज फर्जी निकले तो पीड़ित ने कविनगर थाने में केस दर्ज कराया।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद, संजीव वर्माSun, 5 Oct 2025 04:19 PM
साइबर अपराधियों ने सिंगापुर में नौकरी के नाम पर एक स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी से साढ़े चार लाख रुपए ठग लिए। जालसाजों ने पीड़ित को सिंगापुर दूतावास और वहां के एक नामी शिक्षण संस्थान के फर्जी दस्तावेज भेज दिए। दूतावास में संपर्क करने पर दस्तावेज फर्जी निकले तो पीड़ित ने कविनगर थाने में केस दर्ज कराया।

गोविंदपुरम जी-ब्लॉक में रहने वाले विवेक जन पुरी होली ट्रिनिटी चर्च स्कूल में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2025 को उनके मोबाइल पर सिंगापुर से एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल सिंगापुर में फोटोग्राफी शिक्षक के लिए उनसे आवेदन मांगा गया था।

उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पांच अगस्त को आवेदन किया। इसके बाद 12 अगस्त को उनके पास दूतावास पत्र, रोजगार पत्र और छात्रवृत्ति पत्र भेजे गए। इसके साथ ही एचआर मैनेजर टोनी सोनाही ने ईमेल के माध्यम से ऑफर लेटर भेजा, जिस पर तीन लोगों जीएम इमैनुएला सेटरबर्ग विवे, एमडी पॉलिवियर लुईस और एचआर मैनेजर टोनी सोनाही के हस्ताक्षर थे।

विवेक जन पुरी का कहना है कि उन्हें भेजे गए दस्तावेज़ों में बताया गया कि उनकी नियुक्ति 18 सितंबर 2025 को सिंगापुर दूतावास के माध्यम से की जाएगी। आरोप है कि उन्होंने दो दिन पहले 16 सितंबर को सिंगापुर दूतावास से संपर्क किया तो पता चला कि सभी दस्तावेज फर्जी हैं। जांच में पता चला कि आरोपियों ने ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल सिंगापुर की वेबसाइट हैक कर झूठे दस्तावेज तैयार किए और उन्हें भ्रमित किया।

पीड़ित का कहना है कि जालसाजों ने नियुक्ति के दस्तावेज भेजने से पहले उनसे 4.61 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए थे। ठगी के संबंध में पीड़ित ने कविनगर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना है शिकायत के आधार पर पांच अक्टूबर को केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है।