अब मकान मालिक कराएंगे किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन, गाजियाबाद में नए नियम

गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा को नए प्रारूप में लागू किया है। अब मकान मालिक को किरायेदार रखने से पहले खुद ही संबंधित थाने में उसका सत्यापन कराना होगा। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान की 100 मीटर परिधि में तंबाकू उत्पादों के बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं, पहचान-पत्र के सिम देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

एडिशन सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि कमिश्नरेट में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए निषेधाज्ञा को नए प्रारूप में लागू किया गया है। नए नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कांचयुक्त मांझा बेचने की मनाही होगी। पटाखों आदि के बेचने, भंडारण और उत्पादन पर रोक लगाई गई है।

सिम कार्ड विक्रेताओं को कहा गया है कि वह सिम बेचने का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखें। मोबाइल के साथ-साथ अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण खरीदने वाले ग्राहकों का रिकॉर्ड अपने पास रखें। स्क्रैप डीलरों व एजेंट्स से कहा गया है कि वह अपने गोदाम पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं। साथ ही स्क्रैप की खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड भी रखें। साइबर कैफे संचालकों को भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि वह किसी अनजान व्यक्ति को कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप का इस्तेमाल न करने दें। कैफे में आने वाले ग्राहकों का रिकॉर्ड रखा जाए। बैंकों, शराब की दुकानों तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रखने को कहा गया है। एडिशनल सीपी का कहना है कि आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरेट में नए प्रारूप में धारा-163 लागू की गई है।