दिल्ली के साथ नोएडा-गाजियाबाद में भी हजारों मकानों पर चल सकता है बुलडोजर; कहां-कहां खतरा

दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना डूब क्षेत्र में निर्माणों को तोड़ने का आदेश दिया है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी हजारों मकानों पर बुलडोजर ऐक्शन का खतरा बढ़ गया है।

यमुना डूब क्षेत्र में बसी आबादी को हटाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ना सिर्फ दिल्ली की 91 कॉलोनियों के लोगों की चिंता बढ़ गई है, बल्कि नोएडा और गाजियाबाद में भी हजारों मकानों पर बुलडोजर वाला खतरा मंडराने लगा है। गाजियाबाद में 16 गांव यमुना और हिंडन के किनारे अवैध रूप से बसाए गए हैं तो नोएडा में करीब 5 हजार फार्म हाउस डूब क्षेत्र में बन चुके हैं। इसके अलावा कई गांव भी किनारे पर हैं।

यमुना और हिंडन नदी के किनारे अवैध निर्माण व अतिक्रमण के कारण करीब 16 गांवों के लोगों को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। यमुना और हिंडन के किनारे बने अवैध निर्माण की जल्द सूची तैयार होगी। इतना ही नहीं इन पर कार्रवाई भी संभव है। हिंडन में हिंडन और यमुना नदी निकलती हैं। हिंडन गाजियाबाद से होते हुए गौतमबुद्धनगर के बाद यमुना में मिल जाती है। वहीं, यमुना नदी लोनी क्षेत्र से निकलते हुए दिल्ली में प्रवेश करती हैं। दोनों की नदियों के किनारे डूब क्षेत्र घोषित किया गया है। गाजियाबाद में हिंडन के किनारे करीब 14 गांवों में इसके डूब क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया है। इसमें पक्का निर्माण तक कर लिया गया है। इससे हिंडन नदी का डूब क्षेत्र समाप्त हो गया है।

पहले भी अतिक्रमण हटाने का आदेश पिछले दो साल पहले हिंडन में आई बाढ़ के कारण कई गांव इससे प्रभावित हुए थे। हर बार बरसात के समय बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। एनजीटी पहले ही डूब क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी कर चुका है। वहीं, सिंचाई विभाग भी डूब क्षेत्र में अतिक्रमण कर निर्माण करने वालों को कई बार चेतावनी दे चुका है। यही हाल लोनी क्षेत्र में यमुना पुश्ते के पास भी है। यहां भी दो गांवों में पुश्ते के किनारे अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों काट दी गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के यमुना के पुश्ते के किनारे बने मकानों को राहत नहीं दी है। इससे साफ है नदियों के किनारे बने अवैध निर्माणों करने वालों की अब खैर नहीं।

बरसात में आवासीय क्षेत्र में प्रवेश करता है पानी सिंचाई विभाग के मुताबिक बरसात के दिनों में हिंडन और यमुना नदी का पानी कई किलोमीटर तक आवासीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इसको रोकने के लिए तटवर्ती बंध बनाए गए हैं। इसे डूब क्षेत्र कहा गया। इस डूब क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण या फिर पक्का निर्माण मान्य नहीं है।

भूमाफिया पर कार्रवाई की मांग डूब क्षेत्र में घर बनाने वाले लोगों का कहना है कि कॉलोनी काटने वाले भूमाफिया पर कार्रवाई की जानी चाहिए। डूब क्षेत्र में कॉलोनी काटकर भूमाफिया करोड़ों की कमाई करते हैं और जीवन भर की कमाई से यहां भूखंड खरीदकर मकान बनाने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। कॉलोनी काटे जाने के वक्त प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अब उनके मकान को अवैध बताया जा रहा है। अक्सर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी जाती है। मगर कॉलोनी काटने वालों पर कार्रवाई नहीं होती।

मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित लोग कनावनी डूब कॉलोनी डेढ़ दशक से भी पुरानी है। यहां करीब 10 हजार लोग रहते हैं। एनजीटी मामला जाने पर पता चला कि यह डूब क्षेत्र है। एनजीटी ने डूब क्षेत्र को कब्जामुक्त कराने का आदेश दिया था। शासन के संज्ञान में मामला आते ही यहां विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई। करीब 10 हजार की आबादी पर यहां सिर्फ दो ट्रांसफार्मर हैं और सिर्फ 250 के करीब ही वैध कनेक्शन हैं। लोग कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे हैं। इसी तरह सड़क, नाली व अन्य सुविधाओं के भी कार्य नहीं कराए गए हैं। यही हाल करहेड़ा व अर्थला से जुड़ी डूब कॉलोनियों का भी है।

गाजियाबाद के गांव: ग्राम घूकना, सिहानी, सद्दीकनगर, नूरनगर, मोरटी, करहैडा, मेवला अगरी, असालतपुर, अटौर, भनैडा, नगला फिरोजमोहनपुर, शमशेर, अर्थला एवं महीउद्दीनपुर कनावनी।

यमुना के गांव: बदरपुर, इलायचीपुर

ग्रेटर नोएडा में यमुना हिंडन किनारे कई गांव ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 के मोमनाथल समेत 50 से ज्यादा गांवों के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रखा है। इन क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लाटिंग, होटल, हॉस्टल, मकान, दुकान और फार्म हाउस समेत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। यमुना और हिंडन के किनारे बसे कई गांवों का पूरा डूब क्षेत्र ही अवैध निर्माण से घिर चुका है। बाढ़ से यहां गंभीर हालात बन चुके हैं। वहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को इसकी सूची भी भेजी जा चुकी है। सदर तहसील प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र में यमुना और हिंडन के किनारे बसें गांवों का सर्वेक्षण किया था। इस दौरान उन्हें 20 गांवों के किनारे डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया गया। इन गांवों में बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनी, प्लॉटिंग समेत फार्म हाउस बने हुए हैं। हालांकि, पिछले वर्षों में दो बार बाढ़ से इन क्षेत्रों में हालात बिगड़ चुके हैं, जिसके चलते लाखों लोगों को विस्थापित भी करना पड़ा था। यह 20 गांव सदर तहसील क्षेत्र के हैं। वहीं, दादरी तहसील क्षेत्र में भी छिजारसी और बहलोलपुर, दलेलपुर, सोरखा, गढ़ी चौखंडी, कुलेसरा समेत 30 से ज्यादा गांवों में डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रखा है। डूब क्षेत्र में सर्वाधिक फार्म हाउस बने हुए हैं। यमुना और हिंडन के डूब क्षेत्र में चार हजार फार्म हाउस अवैध हैं। 10 वर्ष पहले फार्म हाउस के निर्माण को लेकर सर्वे किया गया था, उस सर्वे में कुछ बड़े लोगों के नाम आने के बाद मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

●यमुना नदी: मोमनाथल, कासना, बदौली खादर, कोंडली बांगर, मकनपुर बांगर, चकबसंतपुर, वाजिदपुर और शाहपुर गोवर्धन बांगर।

●हिंडन नदी: शफीपुर, घरबरा, तुगलपुर, नामौली, रूहेलापुर, गुर्जरपुर, लखनावली, सुथियाना, बेगमपुर, बदौली बांगर, सूरजपुर और शहदरा।

नोएडा में 5 हजार से ज्यादा फार्म हाउस यमुना किनारे, टूट का खतरा यमुना के डूब क्षेत्र में पांच हजार से अधिक अवैध फार्म हाउस बन चुके हैं। काफी फार्म हाउस यमुना के पास तक बन गए। इसके बावजूद प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अफसर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले दो साल से अधिक समय से अवैध फार्म हाउस के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नोएडा में नहीं हुई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना के डूब क्षेत्र में हो रखे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। नोएडा में भी यमुना किनारे अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। लोगों ने खेती और कच्चे मकान के बजाय फार्म हाउस के रूप में पक्का निर्माण कर लिया है। कुछ साल पहले तक यहां पर करीब एक हजार फार्म हाउस थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब पांच हजार से अधिक हो चुकी है। यह संख्या करीब ढाई साल पहले प्राधिकरण की तरफ से कराए गए सर्वे में सामने आई थी। यमुना के पास तक जाकर फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। इनमें केयर टेकर से लेकर मकान मालिक तक रहते हैं। लोगों का कहना है कि यमुना नदी नोएडा के सेक्टर-94, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 168 और 150 के पास से गुजरती है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यमुना और हिंडन नदी का डूब क्षेत्र प्राधिकरण का नोटिफाइड एरिया है। यहां स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद यहां अवैध निर्माण चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में काफी अवैध निर्माण हुआ है। बता दें कि यमुना किनारे बने फार्म हाउस के खिलाफ दो साल से भी अधिक समय से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। प्राधिकरण की तत्कालीन सीईओ रितु माहेश्वरी के समय यहां कई बार अभियान चलाकर कार्रवाई की गई थी।

खेल से लेकर शादियां और नशे का कारोबार भी फार्म हाउस के मालिक अलग-अलग माध्यम से जमकर कमाई कर रहे हैं। इनमें पार्टियों से लेकर शादी और क्रिकेट समेत अन्य खेल के लिए बुकिंग होती है। इन जगह एक दिन के लिए 15-20 हजार रुपये में बुकिंग कर मालिक कमाई कर रहे हैं। ये फार्म हाउस चरस-गांजे का व्यापार करने वालों के लिए भी फार्म हाउस अड्डे बन गए हैं। वर्ष 2023 के जुलाई महीने में बड़े स्तर पर बाढ़ आई थी। जलस्तर इतना अधिक था कि पानी पुश्ते तक पहुंच गया था। ऐसे में फार्म हाउसों में केयर टेकर के रूप में रहने वाले हजारों लोगों ने कुछ दिनों तक पुश्ते के पास प्राधिकरण की ओर से बनाए गए राहत शिविरों में कुछ दिन गुजारे थे।