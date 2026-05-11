करोड़ों का दहेज और BMW कार: गाजियाबाद के निकाह का वीडियो वायरल, बिचौलियों को मिली स्कॉर्पियो व बाइक
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट होने के 10 घंटों के अंदर इस वीडियो को 72 हजार से ज्यादा लोग देख चुके थे और 280 से ज्यादा बार शेयर भी किया जा चुका था। लोग दहेज की इतनी रकम जानकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं।
गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन में हुए एक निकाह समारोह का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोमवार को सामने आए इस वीडियो में दुल्हन पक्ष की ओर से दहेज में 1,01,11,000 (एक करोड़ एक लाख ग्यारह हजार रुपए) और बीएमडब्ल्यू कार के साथ ही 71 गहने देने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही रिश्ता करवाने वालों को स्कॉर्पियो वाहन और छोटी-मोटी मदद करने वालों को स्प्लेंडर बाइक देने की घोषणा की जा रही है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो एक मिनट सात सेकंड का है और इसमें निकाह के लिए हो रही रस्मों को दिखाया जा रहा है। इस वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने वाले शख्स का दावा है कि रविवार की रात गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एक होटल में यह निकाह सम्पन्न हुआ।
रिश्ता करवाने वाले को मिली स्कॉर्पियो
वीडियो में एक व्यक्ति दूल्हे के सामने सबके बीच में खड़े होकर तेज आवाज में कहता है कि दहेज में एक करोड़, एक लाख, 11 हजार रुपए और एक बीएमडब्ल्यू कार दी जा रही है। इसके बाद एक और व्यक्ति कहता है कि रिश्ता करवाने वालों में एक को बाइक दी जा चुकी है और मुख्य बिचौलिये को महिंद्रा स्कॉर्पियो कार दी जा रही है। यह कहते हुए वह हाथ में कार की चाबी भी दिखा रहा है।
71 जेवर भी दिए गए, जिनमें से 11 हीरे के थे
इसी निकाह के सामने आए एक अन्य वीडियो में वही शख्स इसके आगे शादी में दिए गए गहनों की जानकारी देते हुए बताता है कि कुल 71 जेवर दिए गए हैं, जिनमें 11 हीरे के, 42 सोने के और 18 चांदी के हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट होने के 10 घंटों के अंदर इस वीडियो को 72 हजार से ज्यादा लोग देख चुके थे और 280 से ज्यादा बार शेयर भी किया जा चुका था।
‘इतने दहेज के साथ होने वाली शादी बर्बादी’
वहीं वीडियो को शेयर करने वाले शख्स ने इसके साथ लिखा, 'बीती रात इदरीसी जाति में एक शादी हुई है जिसमें दिए गए दहेज ने किसी को सकते में डाल दिया है तो कोई खुशी मना रहा है, लेकिन मेरी नजर में इतने दहेज के साथ होने वाली शादी बर्बादी हैं क्योंकि यह दान दहेज लंबी और ऊंची नाक के दिखावे के लिए दिया गया है।' इस वीडियो पर सैकड़ों लोगों ने कमेंट भी किए हैं। कमेंट में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। कमेंट में जहां कुछ लोग इसे बुरा बता रहे हैं तो कुछ इसे सामाजिक तौर पर जरूरी बता रहे हैं।
लोगों ने दहेज के ऐसे प्रदर्शन को बताया गैरजरूरी
कई कमेंट ऐसे भी हैं, जिनमें कहा गया है कि इतना दहेज दूल्हे पक्ष को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें देखकर लोगों का लालच और बढ़ जाता है और इसके कारण गरीब युवतियों के निकाह में भी परेशानी होती है। वहीं, इसी वीडियो के साथ एक और पोस्ट भी वायरल हो रही है। जिसमे कहा गया है कि यदि उन्हें इतना दहेज दिया जाए तो वह उसे स्वीकार नहीं करेंगे और इस रकम के गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनकी बेहतरी के लिए खर्च करने के लिए कहेंगे। मामले में सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम का कहना है कि इस संबंध में थाने पर कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि शिकायत मिलती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट- अक्षय अग्रवाल
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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