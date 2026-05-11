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करोड़ों का दहेज और BMW कार: गाजियाबाद के निकाह का वीडियो वायरल, बिचौलियों को मिली स्कॉर्पियो व बाइक

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद
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सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट होने के 10 घंटों के अंदर इस वीडियो को 72 हजार से ज्यादा लोग देख चुके थे और 280 से ज्यादा बार शेयर भी किया जा चुका था। लोग दहेज की इतनी रकम जानकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं।

करोड़ों का दहेज और BMW कार: गाजियाबाद के निकाह का वीडियो वायरल, बिचौलियों को मिली स्कॉर्पियो व बाइक

गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन में हुए एक निकाह समारोह का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोमवार को सामने आए इस वीडियो में दुल्हन पक्ष की ओर से दहेज में 1,01,11,000 (एक करोड़ एक लाख ग्यारह हजार रुपए) और बीएमडब्ल्यू कार के साथ ही 71 गहने देने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही रिश्ता करवाने वालों को स्कॉर्पियो वाहन और छोटी-मोटी मदद करने वालों को स्प्लेंडर बाइक देने की घोषणा की जा रही है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो एक मिनट सात सेकंड का है और इसमें निकाह के लिए हो रही रस्मों को दिखाया जा रहा है। इस वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने वाले शख्स का दावा है कि रविवार की रात गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एक होटल में यह निकाह सम्पन्न हुआ।

रिश्ता करवाने वाले को मिली स्कॉर्पियो

वीडियो में एक व्यक्ति दूल्हे के सामने सबके बीच में खड़े होकर तेज आवाज में कहता है कि दहेज में एक करोड़, एक लाख, 11 हजार रुपए और एक बीएमडब्ल्यू कार दी जा रही है। इसके बाद एक और व्यक्ति कहता है कि रिश्ता करवाने वालों में एक को बाइक दी जा चुकी है और मुख्य बिचौलिये को महिंद्रा स्कॉर्पियो कार दी जा रही है। यह कहते हुए वह हाथ में कार की चाबी भी दिखा रहा है।

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71 जेवर भी दिए गए, जिनमें से 11 हीरे के थे

इसी निकाह के सामने आए एक अन्य वीडियो में वही शख्स इसके आगे शादी में दिए गए गहनों की जानकारी देते हुए बताता है कि कुल 71 जेवर दिए गए हैं, जिनमें 11 हीरे के, 42 सोने के और 18 चांदी के हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट होने के 10 घंटों के अंदर इस वीडियो को 72 हजार से ज्यादा लोग देख चुके थे और 280 से ज्यादा बार शेयर भी किया जा चुका था।

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‘इतने दहेज के साथ होने वाली शादी बर्बादी’

वहीं वीडियो को शेयर करने वाले शख्स ने इसके साथ लिखा, 'बीती रात इदरीसी जाति में एक शादी हुई है जिसमें दिए गए दहेज ने किसी को सकते में डाल दिया है तो कोई खुशी मना रहा है, लेकिन मेरी नजर में इतने दहेज के साथ होने वाली शादी बर्बादी हैं क्योंकि यह दान दहेज लंबी और ऊंची नाक के दिखावे के लिए दिया गया है।' इस वीडियो पर सैकड़ों लोगों ने कमेंट भी किए हैं। कमेंट में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। कमेंट में जहां कुछ लोग इसे बुरा बता रहे हैं तो कुछ इसे सामाजिक तौर पर जरूरी बता रहे हैं।

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लोगों ने दहेज के ऐसे प्रदर्शन को बताया गैरजरूरी

कई कमेंट ऐसे भी हैं, जिनमें कहा गया है कि इतना दहेज दूल्हे पक्ष को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें देखकर लोगों का लालच और बढ़ जाता है और इसके कारण गरीब युवतियों के निकाह में भी परेशानी होती है। वहीं, इसी वीडियो के साथ एक और पोस्ट भी वायरल हो रही है। जिसमे कहा गया है कि यदि उन्हें इतना दहेज दिया जाए तो वह उसे स्वीकार नहीं करेंगे और इस रकम के गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनकी बेहतरी के लिए खर्च करने के लिए कहेंगे। मामले में सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम का कहना है कि इस संबंध में थाने पर कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि शिकायत मिलती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- अक्षय अग्रवाल

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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