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गाजियाबाद हाईवे पर 'काल' बनकर आया टेंपो ट्रैवलर, थार और बाइक सवार 3 लोगों को कुचला

Apr 17, 2026 09:39 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में शुक्रवार सुबह विजयनगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-9 पर एक तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर ने सड़क किनारे खड़े तीन युवकों को बेरहमी से रौंद डाला। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

गाजियाबाद हाईवे पर 'काल' बनकर आया टेंपो ट्रैवलर, थार और बाइक सवार 3 लोगों को कुचला

गाजियाबाद के विजयनगर थानाक्षेत्र में एनएच-9 पर आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

विजयनगर थानाक्षेत्र में एनएच-नौ पर एबीईएस कॉलेज के सामने शुक्रवार सुबह 6.10 बजे थार कार सवार और बाइक सवार तीन युवक आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए टेंपो ट्रैवलर ने तीनों को रौंद डाला। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने टेंपो ट्रैवलर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।

टेंपो ट्रैवलर में सवार कई महिलाएं भी चोटिल

घटना के वक्त टेंपो ट्रैवलर में 26 महिलाएं बैठी थीं। वे भी अधिकांश चोटिल बताई जा रही हैं। ये सभी महिलाएं दिल्ली से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रही थीं। मृतकों में से दो की पहचान दिल्ली निवासी दीपक और प्रवीण के रूप में हुई है, जो रिश्ते में जीजा साले थे। तीसरे मृतक की शिनाख्त की जा रही है।

Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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