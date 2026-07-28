गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग से महिला की मौत; बवाल
गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल में तड़के प्रसव के बाद ब्लीडिंग से महिला की तबीयत बिगड़ गई। बाद में प्राइवेट अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए और मरीज को सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
गाजियाबाद के लोनी में एक प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही के कारण प्रसव के बाद अत्यधिक खून बहने से एक महिला की मौत हो गई। नॉर्मल डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। आखिरकार जीटीबी अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इससे गुस्साए परिजनों ने लाश के साथ प्राइवेट अस्पताल के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ था बेटा
पीड़िता के पति की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि लोनी थाना क्षेत्र की बाग राणप गांव में रहने वाले हरीश की 27 वर्षीय पत्नी काजल गर्भवती थी। पत्नी को बंथला फ्लाईओवर के पास निजी अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया था। मंगलवार तड़के पत्नी को नॉर्मल डिलीवरी से बेटा पैदा हुआ।
खून बहना रुका ही नहीं
आरोप है कि योग्य डॉक्टर नहीं होने से नॉर्मल डिलीवरी के बाद खून बहना रुका ही नहीं। अस्पताल प्रबंधन ने गंभीर हालत में पत्नी को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन प्रसूता को जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजन महिला की लाश लेकर प्राइवेट अस्पताल पहुंचे।
पोस्टमार्टम के लिए भेजी महिला की लाश
परिजनों ने लोगों के साथ अस्पताल के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पति ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
गाजियाबाद में ड्रग्स तस्करी वाले दबोचे
इस बीच गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत स्कूल-कॉलेजों और हॉस्टलों के आसपास नशे की आपूर्ति करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने महिला समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गांजा बरामद किया। का दावा है कि आरोपी बिहार और दिल्ली से ड्रग्स मंगाकर गाजियाबाद समेत एनसीआर में आपूर्ति करते थे।
एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ के निर्देश पर अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसके तहत क्राइम ब्रांच ने विजयनगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए महिला समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान कविनगर थानाक्षेत्र के गणेश वाटिका गोविंदपुरम निवासी परमार्थ गर्ग, विजयनगर थानाक्षेत्र के सिद्धार्थ विहार स्थित पार्लियामेंट अपार्टमेंट निवासी मोईन और सलूना के रूप में हुई है।
21.340 किलो गांजा बरामद
तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 21.340 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस की पूछताछ में परमार्थ गर्ग ने बताया कि वह पहले अवैध शराब की बिक्री करता था। कुछ समय पहले नोएडा सेक्टर-73 के सर्फाबाद निवासी बिजेंद्र यादव के संपर्क में आने के बाद उसने गांजा, चरस और स्मैक की तस्करी शुरू कर दी। धीरे-धीरे उसने अपना नेटवर्क तैयार कर लिया और दिल्ली-एनसीआर में नशे की खेप पहुंचाने लगा।
इस कारोबार से उसे मोटा मुनाफा होता था। गिरफ्तार महिला सलूना ने बताया कि मोईन उसका ममेरा भाई है और दोनों लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं। उसने खुलासा किया कि गिरोह पिलखुआ और दिल्ली के दिलशाद गार्डन से गांजा और स्मैक खरीदकर गाजियाबाद लाता था। यहां छोटे-छोटे पैकेट बनाकर इन्हें अधिक दामों पर बेच दिया जाता था। पुलिस इस खुलासे के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका की भी जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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