Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग से महिला की मौत; बवाल

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल में तड़के प्रसव के बाद ब्लीडिंग से महिला की तबीयत बिगड़ गई। बाद में प्राइवेट अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए और मरीज को सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। 

Ghaziabad Police representative image
गाजियाबाद के लोनी में एक प्राइवेट अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी के बाद ज्यादा खून बहने से एक महिला की मौत हो गई।

गाजियाबाद के लोनी में एक प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही के कारण प्रसव के बाद अत्यधिक खून बहने से एक महिला की मौत हो गई। नॉर्मल डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। आखिरकार जीटीबी अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इससे गुस्साए परिजनों ने लाश के साथ प्राइवेट अस्पताल के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ था बेटा

पीड़िता के पति की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि लोनी थाना क्षेत्र की बाग राणप गांव में रहने वाले हरीश की 27 वर्षीय पत्नी काजल गर्भवती थी। पत्नी को बंथला फ्लाईओवर के पास निजी अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया था। मंगलवार तड़के पत्नी को नॉर्मल डिलीवरी से बेटा पैदा हुआ।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में बंद मकान में महिला की सड़ी-गली लाश मिली, गले में लगा था फंदा…

खून बहना रुका ही नहीं

आरोप है कि योग्य डॉक्टर नहीं होने से नॉर्मल डिलीवरी के बाद खून बहना रुका ही नहीं। अस्पताल प्रबंधन ने गंभीर हालत में पत्नी को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन प्रसूता को जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजन महिला की लाश लेकर प्राइवेट अस्पताल पहुंचे।

ये भी पढ़ें:28 पुलिस बीट, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती; कांवड़ यात्रा को क्या-क्या तैयारी

पोस्टमार्टम के लिए भेजी महिला की लाश

परिजनों ने लोगों के साथ अस्पताल के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पति ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:‘दोस्त’ ने महिला टीचर से किया रेप, धर्म बदलने का डाला दबाव; पति को मारने की धमकी

गाजियाबाद में ड्रग्स तस्करी वाले दबोचे

इस बीच गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत स्कूल-कॉलेजों और हॉस्टलों के आसपास नशे की आपूर्ति करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने महिला समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गांजा बरामद किया। का दावा है कि आरोपी बिहार और दिल्ली से ड्रग्स मंगाकर गाजियाबाद समेत एनसीआर में आपूर्ति करते थे।

एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ के निर्देश पर अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसके तहत क्राइम ब्रांच ने विजयनगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए महिला समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान कविनगर थानाक्षेत्र के गणेश वाटिका गोविंदपुरम निवासी परमार्थ गर्ग, विजयनगर थानाक्षेत्र के सिद्धार्थ विहार स्थित पार्लियामेंट अपार्टमेंट निवासी मोईन और सलूना के रूप में हुई है।

21.340 किलो गांजा बरामद

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 21.340 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस की पूछताछ में परमार्थ गर्ग ने बताया कि वह पहले अवैध शराब की बिक्री करता था। कुछ समय पहले नोएडा सेक्टर-73 के सर्फाबाद निवासी बिजेंद्र यादव के संपर्क में आने के बाद उसने गांजा, चरस और स्मैक की तस्करी शुरू कर दी। धीरे-धीरे उसने अपना नेटवर्क तैयार कर लिया और दिल्ली-एनसीआर में नशे की खेप पहुंचाने लगा।

इस कारोबार से उसे मोटा मुनाफा होता था। गिरफ्तार महिला सलूना ने बताया कि मोईन उसका ममेरा भाई है और दोनों लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं। उसने खुलासा किया कि गिरोह पिलखुआ और दिल्ली के दिलशाद गार्डन से गांजा और स्मैक खरीदकर गाजियाबाद लाता था। यहां छोटे-छोटे पैकेट बनाकर इन्हें अधिक दामों पर बेच दिया जाता था। पुलिस इस खुलासे के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका की भी जांच कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।