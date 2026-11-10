गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट में पाकिस्तानी कनेक्शन की पड़ताल, एटीएस खंगाल रही सुराग
गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी पर 6 नवंबर को हुए धमाके में एजेंसियां और एटीएस पाकिस्तानी आतंकी शाहजाद भट्टी के एनसीआर नेटवर्क की भूमिका की पड़ताल जारी है।
गाजियाबाद में वसुंधरा पुलिस चौकी पर हुए धमाके की सुरक्षा एजेंसियां और एटीएस हर पहलू से गहन जांच कर रही हैं। 6 नवंबर की शाम हुए इस धमाके में एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसके बाद 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन' संगठन ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया। अब जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल में जुटी हैं कि कहीं इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकी शाहजाद भट्टी का एनसीआर नेटवर्क तो नहीं है। इस बीच फॉरेंसिक टीम विस्फोटक के नमूने आगरा लैब भेजे हैं।
एनसीआर में सक्रिय शाहजाद भट्टी नेटवर्क तो नहीं
एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इस विस्फोट के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी शाहजाद भट्टी का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में सक्रिय नेटवर्क तो नहीं है।
'तहरीक-उल-मुजाहिदीन' ने किया था दावा
विस्फोट के बाद आतंकवादी संगठन 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन' ने 'गाजी 2' नामक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर विस्फोट की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था।
एटीएस भी शामिल
इस मामले की जांच में अन्य एजेंसियों के साथ आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को भी शामिल किया गया है। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान शाहजाद भट्टी के नेटवर्क और विस्फोट में उसकी संभावित भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियां आतंकवादी गतिविधियों समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही हैं।
लावारिश मिली स्कूटी का संबंध नहीं
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विस्फोट स्थल के पास एलिवेटेड रोड पर लावारिस हालत में मिली एक स्कूटी की भी जांच की गई। बाद में पता चला कि स्कूटी दिल्ली के एक व्यक्ति की है, जो इलाके में अपने परिचित से मिलने आया था। स्कूटी और उसके मालिक का विस्फोट की घटना से कोई संबंध नहीं मिला है।
विस्फोटक के नमूने भेजे गए आगरा लैब
जांच के दौरान बम निरोधक दस्ते, फॉरेंसिक टीम और श्वान दस्ते (खोजी कुत्तों का दल) की भी मदद ली गई। घटनास्थल से विस्फोटक पदार्थों के कणों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए आगरा स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
सामने आएगी साजिश की हकीकत
गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त रवींद्र जे. गौड़ ने एटीएस के पुलिस उपमहानिरीक्षक अनुराग यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया था। अधिकारी अब प्रयोगशाला से नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इससे विस्फोट की प्रकृति और संभावित साजिश के बारे में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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