दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, थार ने मारी टक्कर, 2 बाइक सवारों की मौत
गाजियाबाद के दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर रविवार रात को बाइक सवार दो दोस्तों सुमित और आकाश की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। वे अस्पताल में भर्ती अपने दोस्त से मिलने दिल्ली जा रहे थे।
गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर थार की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई। रविवार रात को दोनों बाइक पर सवार होकर दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती अपने एक बीमार दोस्त को देखने जा रहे थे। रास्ते में थार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद थार चलाक मौके से फरार हो गया। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों का जाना मना है, फिर भी दोनों उसी रास्ते से जा रहे थे।
अस्पताल में भर्ती दोस्त को देखने जा रहे थे आरोपी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, क्रॉसिंग रिपब्लिक के भीमनगर निवासी 23 वर्षीय सुमित और बुलंदशहर के बीबीनगर निवासी 23 वर्षीय आकाश दोस्त थे। दोनों दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती अपने दोस्त को देखने जा रहे थे। रविवार देर रात साढ़े नौ बजे दोनों सुमित के घर से बाइक पर दिल्ली के लिए निकले। दोनों दोपहिया वाहनों के लिए प्रतिबंधित डीएमई से जा रहे थे।
थार ने मारी टक्कर
खोड़ा थानाक्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रविवार रात एक थार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा खोड़ा थाने से कुछ दूर आगे की ओर हुआ। राहगीरों की सूचना पर करीब 10 बजे पुलिस पहुंची। पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से अज्ञात वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
इंदिरापुरम में रास्ता मांगने पर मारपीट
वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थानाक्षेत्र में रास्ता रोके खड़े दबंगों ने रास्ता मांगने पर कार सवार तीन दोस्तों को लहूलुहान कर दिया। आरोपियों ने मारपीट की और फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वसुंधरा सेक्टर 3 में रहने वाले वर्ध खोसला ने पुलिस को बताया कि 21 फरवरी को आधी रात के बाद करीब डेढ़ बजे वह घर लौट रहे थे। उनके साथ कार में दोस्त में कपिल त्यागी और दिवेश कुमार राय भी बैठे थे।
आरोपियों को पहचानने में जुटी पुलिस
वसुंधरा सेक्टर 5 में मोहन मीकिन सोसाइटी के पास सर्विस रोड पर पांच से छह युवक बाइकों से रास्ता रोके खड़े थे। कपिल त्यागी उतरे और उनको हटाने लगे। इस पर युवकों ने उनसे मारपीट की। साथी बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों के पास नुकीला हथियार था, जिससे वार कर तीनों को लहूलुहान कर दिया और धमकी देते हुए फरार हो गए। तीनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।