गाजियाबाद: रिटायर बैंक मैनेजर और पत्नी को 12 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, 2.20 करोड़ ठगे
गाजियाबाद में एक रिटायर बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी को ठगों ने 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किए रखा। ठगों ने डरा-धमकाकर बुजुर्ग दंपति से करीब 2.20 करोड़ रुपये ठग लिए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक रिटायर बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किए रखा। ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति से 2.20 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। साइबर ठग दंपति से रोजाना 4 से 8 घंटे तक पूछताछ करते थे। ठगी का पता चलने के बाद साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
रामप्रस्थ निवासी राम प्रकाश हरिया 25 साल पहले सेंट्रल बैंक के प्रबंधक के पद से रिटायर हुए थे। फिलहाल उनकी उम्र 84 साल है। वह पत्नी सुनीता और नातिन के साथ रहते हैं। 22 मई को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले बताया कि वह दरियागंज थाने से बोल रहा है। साल 2023 में केनरा बैंक से 538 करोड़ का गबन हुआ था।
जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल से संबंधित इस केस में उनके नाम पर खाता खोलकर उसमें गबन के 6.80 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इस मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट हैं। इसके बाद उन्हें डिजिटल रूप से गिरफ्तार करने की बात कही। आरोपियों ने परिवार की पूरी जानकारी ले ली।
नातिन को नहीं बताने की दी थी धमकी
साइबर ठगों ने रिटायर बैंक मैनेजर को फोन पर धमकी दी कि वे पत्नी को वीडियो कॉल पर साथ रखेंगे जबकि नातिन को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसके बाद 22 मई से 4 जून तक दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर रोजाना 4 से 8 घंटे पूछताछ की गई।
2.20 करोड़ कराए ट्रांसफर
इस दौरान साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को जेल का डर दिखा उन्हें बैंक भेजा और बताए गए खातों में रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा। इस दौरान आरोपी वीडियो कॉल भी नहीं काटने देते थे। बताया जाता है कि साइबर ठगों ने 5 बार में उनसे करीब 2.20 करोड़ रुपये अपने खातों में जमा कराए। आरोपी रकम ट्रांसफर करने के लिए हर बार अलग बैंक खाता देते थे।
डिजिटल पेशी भी कराई
ठगों ने वीडियो कॉल पर उनकी डिजिटल गिरफ्तारी की बात कही। साथ ही उनकी डिजिटल पेशी भी कराई। आरोपियों ने बुजुर्ग को जज के सामने पेश किया। उन्हें बताया गया कि जज के सामने उनके सभी बैंक खाते, सोना, कार और मकान आदि की जांच होगी। उनके पास जो पैसा है, वह सरकारी बैंक में जमा होगा।
साइबर ठग ने दिया था यह भरोसा
जमानत होगी और जांच में निर्दोष पाए जाने पर उनकी रकम वापस कर दी जाएगी। रकम भेजने के बाद उन्हें राहुल गुप्ता के नाम से 19 जून तक फोन आते रहे और जांच का भरोसा दिया जाता रहा। इसके बाद जब उन्होंने उन नंबरों पर फोन किए तो फोन बंद थे। इसके बाद उनको ठगी का अहसास हुआ।
बुजुर्ग ने 70 लाख लोन लेकर ठगों को दी रकम
दंपति की बेटी ने बताया कि पिता ने 70 लाख रुपये गोल्ड लोन और जानकारों से उधार लिया था। उनके पिता बहुत ज्यादा डर गए थे। ऐसे में वह किसी को कुछ बता नहीं सके। लोगों को जरूरत बताकर रुपये लिए और जालसाजों के खातों में रुपये ट्रांसफर किए। ठगी का पता चलने पर उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की।
जांच में जुटी पुलिस
मामला साइबर थाने पहुंचा और गुरुवार को मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।गाजियाबाद जोन के पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने इस मामले में कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिन खातों में रुपया भेजा गया, उनकी डिटेल निकाली जा रही है। छानबीन कर गिरोह का पता लगाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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