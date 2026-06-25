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गाजियाबाद: रिटायर बैंक मैनेजर और पत्नी को 12 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, 2.20 करोड़ ठगे

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में एक रिटायर बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी को ठगों ने 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किए रखा। ठगों ने डरा-धमकाकर बुजुर्ग दंपति से करीब 2.20 करोड़ रुपये ठग लिए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

गाजियाबाद: रिटायर बैंक मैनेजर और पत्नी को 12 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, 2.20 करोड़ ठगे

गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक रिटायर बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किए रखा। ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति से 2.20 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। साइबर ठग दंपति से रोजाना 4 से 8 घंटे तक पूछताछ करते थे। ठगी का पता चलने के बाद साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

रामप्रस्थ निवासी राम प्रकाश हरिया 25 साल पहले सेंट्रल बैंक के प्रबंधक के पद से रिटायर हुए थे। फिलहाल उनकी उम्र 84 साल है। वह पत्नी सुनीता और नातिन के साथ रहते हैं। 22 मई को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले बताया कि वह दरियागंज थाने से बोल रहा है। साल 2023 में केनरा बैंक से 538 करोड़ का गबन हुआ था।

जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल से संबंधित इस केस में उनके नाम पर खाता खोलकर उसमें गबन के 6.80 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इस मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट हैं। इसके बाद उन्हें डिजिटल रूप से गिरफ्तार करने की बात कही। आरोपियों ने परिवार की पूरी जानकारी ले ली।

नातिन को नहीं बताने की दी थी धमकी

साइबर ठगों ने रिटायर बैंक मैनेजर को फोन पर धमकी दी कि वे पत्नी को वीडियो कॉल पर साथ रखेंगे जबकि नातिन को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसके बाद 22 मई से 4 जून तक दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर रोजाना 4 से 8 घंटे पूछताछ की गई।

2.20 करोड़ कराए ट्रांसफर

इस दौरान साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को जेल का डर दिखा उन्हें बैंक भेजा और बताए गए खातों में रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा। इस दौरान आरोपी वीडियो कॉल भी नहीं काटने देते थे। बताया जाता है कि साइबर ठगों ने 5 बार में उनसे करीब 2.20 करोड़ रुपये अपने खातों में जमा कराए। आरोपी रकम ट्रांसफर करने के लिए हर बार अलग बैंक खाता देते थे।

डिजिटल पेशी भी कराई

ठगों ने वीडियो कॉल पर उनकी डिजिटल गिरफ्तारी की बात कही। साथ ही उनकी डिजिटल पेशी भी कराई। आरोपियों ने बुजुर्ग को जज के सामने पेश किया। उन्हें बताया गया कि जज के सामने उनके सभी बैंक खाते, सोना, कार और मकान आदि की जांच होगी। उनके पास जो पैसा है, वह सरकारी बैंक में जमा होगा।

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साइबर ठग ने दिया था यह भरोसा

जमानत होगी और जांच में निर्दोष पाए जाने पर उनकी रकम वापस कर दी जाएगी। रकम भेजने के बाद उन्हें राहुल गुप्ता के नाम से 19 जून तक फोन आते रहे और जांच का भरोसा दिया जाता रहा। इसके बाद जब उन्होंने उन नंबरों पर फोन किए तो फोन बंद थे। इसके बाद उनको ठगी का अहसास हुआ।

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बुजुर्ग ने 70 लाख लोन लेकर ठगों को दी रकम

दंपति की बेटी ने बताया कि पिता ने 70 लाख रुपये गोल्ड लोन और जानकारों से उधार लिया था। उनके पिता बहुत ज्यादा डर गए थे। ऐसे में वह किसी को कुछ बता नहीं सके। लोगों को जरूरत बताकर रुपये लिए और जालसाजों के खातों में रुपये ट्रांसफर किए। ठगी का पता चलने पर उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की।

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जांच में जुटी पुलिस

मामला साइबर थाने पहुंचा और गुरुवार को मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।गाजियाबाद जोन के पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने इस मामले में कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिन खातों में रुपया भेजा गया, उनकी डिटेल निकाली जा रही है। छानबीन कर गिरोह का पता लगाया जाएगा।

Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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