गाजियाबाद के मकान मालिकों के लिए गुड न्यूज, अब रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन
गाजियाबाद में अब मकान मालिक और किराएदार ऑनलाइन किरायानामा (रेंट एग्रीमेंट) पंजीकृत करा सकेंगे। निबंधन विभाग इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने जा रहा है। इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
गाजियाबाद के मकान मालिकों के लिए एक गुड न्यूज है। घर, फ्लैट या अन्य आवासीय संपत्ति किराये पर देने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने जा रही है। निबंधन विभाग किरायानामा पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है, जिससे संपत्ति मालिक देश या विदेश में कहीं भी बैठे-बैठे अपना किरायानामा रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद लोगों को किरायानामा पंजीकरण के लिए उप निबंधक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग द्वारा तैयार की जा रही इस ऑनलाइन सेवा के तहत संपत्ति मालिक और किरायेदार दोनों विभाग की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित फार्म भर सकेंगे।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के अलावा दोनों पक्षों की फोटो भी ऑनलाइन ही अपलोड की जाएगी। स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल तरीके से किया जा सकेगा।
अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में यह सुविधा केवल आवासीय संपत्तियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके सफल संचालन के बाद भविष्य में व्यावसायिक संपत्तियों के किरायानामों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है। पंजीकृत किरायानामा होने से किराएदार और मकान मालिक दोनों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं।
सहायक निबंधन आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार ने कहा कि डिजिटल प्रक्रिया लागू होने से किरायानामा पंजीकरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इससे फर्जी दस्तावेजों और विवादों की संभावना भी कम होगी।
कानूनी विवाद की स्थिति में बनी रहती है स्पष्टता
नए नियमों के तहत अब न्यूनतम 500 रुपये के स्टांप पेपर पर किरायानामा पंजीकृत कराया जा सकता है। विभाग लगातार संपत्ति मालिकों से अपील कर रहा है कि वे पुराने तरीके से बने किराएनामों को छोड़कर पंजीकरण कराएं। पंजीकृत किरायानामा होने से किराएदार और मकान मालिक दोनों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में स्पष्टता बनी रहती है।
समय, धन और श्रम तीनों की बचत होगी
नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जो नौकरी, व्यवसाय या अन्य कारणों से दूसरे शहरों अथवा विदेशों में रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी संपत्ति किराये पर देने के लिए अक्सर भारत आना पड़ता था या फिर प्रतिनिधि के माध्यम से लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था से समय, धन और श्रम तीनों की बचत होगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।