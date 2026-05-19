रेप का आरोपी हिंदू संगठन का पूर्व पदाधिकारी जेल से छूटा, बरसाए गए फूल- VIDEO
गाजियाबाद में एलएलबी छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में नौ महीने से जेल में बंद हिंदू संगठन के पूर्व पदाधिकारी सुशील प्रजापति को जमानत मिलने पर समर्थकों ने फूल-मालाओं और गाड़ियों के काफिले के साथ उसका जोरदार स्वागत किया।
गाजियाबाद में एलएलबी की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी व हिंदू संगठन के पूर्व पदाधिकारी का जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने माला पहनाई, फूल बरसाए और नारेबाजी की। इसके बाद गाड़ियों के काफिले के साथ जुलूस निकाला गया। घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि, हिन्दुतान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
25 हजार रुपये का था इनाम
जानकारी के मुताबिक, मोदीनगर निवासी एलएलबी की छात्रा की शिकायत पर मुरादनगर थाने में आठ अगस्त 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी सुशील प्रजापति की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। बाद में 11 अगस्त 2025 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब नौ महीने जेल में रहने के बाद 17 मई को वह जमानत पर जेल से बाहर आया।
कई गाड़ियों के साथ जुलूस
आरोप है कि जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने उसका जोरदार स्वागत किया। वायरल वीडियो में समर्थक आरोपी को फूल-मालाओं से लादते और नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। बताया जाता है कि आरोपी का कई गाड़ियों के साथ जुलूस निकाला गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मामले को लेकर नाराजगी भी जताई।
गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस कराने का दिया था झांसा
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2021 में उसकी मुलाकात गाजियाबाद निवासी सुशील प्रजापति से हुई थी। बातचीत बढ़ने पर आरोपी ने उसे गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करने की सलाह दी और केस दिलाने व आर्थिक मदद का भरोसा दिया।
हत्या की धमकी देने का आरोप
छात्रा के मुताबिक, आरोपी एक दिन उसे कार से गाजियाबाद स्थित फ्लैट पर ले गया। वहां वरिष्ठ वकीलों के आने की बात कहकर उसे कोल्ड ड्रिंक दी, जिसे पीने के बाद उसे नींद आने लगी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर आरोपी ने घटना बताने पर हत्या कराने की धमकी दी और हिंदू संगठन से जुड़ा बताकर दबाव बनाया। बाद में आरोपी उसे सड़क पर छोड़कर चला गया। शिकायत पर मुरादनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
मुकदमा दर्ज होने पर थाने पहुंचे थे कार्यकर्ता
मामले में मुकदमा दर्ज होने की सूचना पर हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ता भी मुरादनगर थाने पहुंच गए थे। उस दौरान थाने पर हंगामे की स्थिति बन गई थी। पुलिस अधिकारियों ने समझाकर मामला शांत कराया था।
पुलिस बोली- कानून टूटा तो लेंगे ऐक्शन
अब आरोपी के जेल से बाहर आने के बाद निकाले गए जुलूस का वीडियो वायरल होने पर एक बार फिर मामला चर्चा में आ गया है। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। जांच में यदि किसी तरह की कानून व्यवस्था प्रभावित करने या नियमों के उल्लंघन की बात सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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