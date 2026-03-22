आखिर गाजियाबाद में क्यों हो रही 1,000 पुराने कुओं की तलाश? वजह कर देगी हैरान
गाजियाबाद जिले में प्रशासन 1,000 पुराने कुओं की तलाश कर रहा है। इस क्रम में रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद ली जा रही है। रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद से अब तक भोजपुर में 196 कुएं खोजे जा चुके हैं।
गाजियाबाद जिले के पांच में से चार क्षेत्र डार्क जोन में आने के कारण पानी की समस्या गंभीर हो गई है। इसे देखते हुए अब प्रशासन जिले के पुराने और लुप्त हो चुके एक हजार कुओं की तलाश कर रहा है। इन कुओं को खोजकर उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद से भोजपुर में पहले ही 196 कुओं की पहचान की जा चुकी है। इन कुओं की सफाई और जीर्णोद्धार करके वर्षा जल संचयन किया जाएगा, जिससे जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ सके और भविष्य के जल संकट को रोका जा सके।
डराने वाली सच्चाई, 5 में से 4 जोन डार्क में
गाजियाबाद जिले में भूजल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पांच जोन में बांटे गए जिले में से चार जोन रेड जोन में आ चुके हैं। इन क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में जल संकट और गहरा सकता है।
अब भूजल स्तर सुधारने की कवायद
एक अधिकारी ने बताया कि गाजियाबाद जिले में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत जिले के एक हजार कुओं की तलाश की जा रही। इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। तकनीक स्तर पर रिमोर्ट सेंसिंग तकनीक का सहारा लेकर भोजपुर में खोजा जा चुका है।
औद्योगिक क्षेत्र में इजाफे के साथ बढ़ती चुनौती
गाजियाबाद जिले में बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र के साथ भूजल स्तर भी नीचे जा रहा है। इससे जिले के पांच में से चार जोन डार्क जोन में आ गए है। इस समस्या से निजात पाने के लिए पुराने कुओं की तलाश कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
पुराने कुएं या तो बंद हो गए या हो गए खत्म
बता दें कि जिले के विभिन्न हिस्सों में मौजूद पुराने कुएं समय के साथ या तो बंद हो गए हैं या पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब इन्हें दोबारा खोजकर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिल सके। इसके लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
196 कुओं को खोजा जा चुका
भोजपुर में रिमोर्ट सेंसिग तकनीक से 196 कुओं को खोजा जा चुका है अब इन कुओं को जीर्णोद्वार का कार्य शुरु कराया जाएगा। इन पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने से वर्षा जल संचयन में भी मदद मिलेगी और भूजल स्तर में सुधार आएगा।
अन्य संभावित स्थानों का भी पता किया जा रहा
रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से न केवल पुराने कुओं की पहचान की जा रही है, बल्कि जल संरक्षण के लिए अन्य संभावित स्थानों का भी पता किया जा रहा है। भूजल विभाग की नोडल अधिकारी श्रृष्टि जायसवाल ने बताया कि चिन्हित किए गए कुओं का चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके तहत कुओं की सफाई, गहरीकरण और आसपास जल संचयन की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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