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आखिर गाजियाबाद में क्यों हो रही 1,000 पुराने कुओं की तलाश? वजह कर देगी हैरान

Mar 22, 2026 02:20 pm ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, मोहित शर्मा, गाजियाबाद
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गाजियाबाद जिले में प्रशासन 1,000 पुराने कुओं की तलाश कर रहा है। इस क्रम में रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद ली जा रही है। रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद से अब तक भोजपुर में 196 कुएं खोजे जा चुके हैं। 

आखिर गाजियाबाद में क्यों हो रही 1,000 पुराने कुओं की तलाश? वजह कर देगी हैरान

गाजियाबाद जिले के पांच में से चार क्षेत्र डार्क जोन में आने के कारण पानी की समस्या गंभीर हो गई है। इसे देखते हुए अब प्रशासन जिले के पुराने और लुप्त हो चुके एक हजार कुओं की तलाश कर रहा है। इन कुओं को खोजकर उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद से भोजपुर में पहले ही 196 कुओं की पहचान की जा चुकी है। इन कुओं की सफाई और जीर्णोद्धार करके वर्षा जल संचयन किया जाएगा, जिससे जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ सके और भविष्य के जल संकट को रोका जा सके।

डराने वाली सच्चाई, 5 में से 4 जोन डार्क में

गाजियाबाद जिले में भूजल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पांच जोन में बांटे गए जिले में से चार जोन रेड जोन में आ चुके हैं। इन क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में जल संकट और गहरा सकता है।

अब भूजल स्तर सुधारने की कवायद

एक अधिकारी ने बताया कि गाजियाबाद जिले में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत जिले के एक हजार कुओं की तलाश की जा रही। इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। तकनीक स्तर पर रिमोर्ट सेंसिंग तकनीक का सहारा लेकर भोजपुर में खोजा जा चुका है।

औद्योगिक क्षेत्र में इजाफे के साथ बढ़ती चुनौती

गाजियाबाद जिले में बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र के साथ भूजल स्तर भी नीचे जा रहा है। इससे जिले के पांच में से चार जोन डार्क जोन में आ गए है। इस समस्या से निजात पाने के लिए पुराने कुओं की तलाश कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

पुराने कुएं या तो बंद हो गए या हो गए खत्म

बता दें कि जिले के विभिन्न हिस्सों में मौजूद पुराने कुएं समय के साथ या तो बंद हो गए हैं या पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब इन्हें दोबारा खोजकर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिल सके। इसके लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

196 कुओं को खोजा जा चुका

भोजपुर में रिमोर्ट सेंसिग तकनीक से 196 कुओं को खोजा जा चुका है अब इन कुओं को जीर्णोद्वार का कार्य शुरु कराया जाएगा। इन पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने से वर्षा जल संचयन में भी मदद मिलेगी और भूजल स्तर में सुधार आएगा।

अन्य संभावित स्थानों का भी पता किया जा रहा

रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से न केवल पुराने कुओं की पहचान की जा रही है, बल्कि जल संरक्षण के लिए अन्य संभावित स्थानों का भी पता किया जा रहा है। भूजल विभाग की नोडल अधिकारी श्रृष्टि जायसवाल ने बताया कि चिन्हित किए गए कुओं का चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके तहत कुओं की सफाई, गहरीकरण और आसपास जल संचयन की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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