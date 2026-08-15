काम की बात: गाजियाबाद में बर्थ/डेथ सर्टिफिकेट के आवेदन का एक हफ्ते में निपटारा, क्या आदेश?
गाजियाबाद में अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र आवेदनों का निपटारा तेजी से होगा। एसडीएम सदर अजीत कुमार ने प्रक्रिया में तेजी लाने और जरूरतमंदों को जल्द राहत देने के निर्देश जारी किए हैं।
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए नगर निगम से जांच पूरी होने के बाद एसडीएम कार्यालय में पहुंची फाइल का अब एक हफ्ते में निस्तारण होगा। इस पहल से हजारों आवेदकों को राहत मिलेगी। जन्म या मृत्यु की घटना का निर्धारित समय पर पंजीकरण न कराने पर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में नगर निगम स्तर से जांच की जाती है। जांच पूरी होने के बाद कई मामलों में एसडीएम की अनुमति जरूरी होती है। इसके लिए आवेदन एसडीएम सदर कार्यालय भेजे जाते हैं।
पिछले कुछ समय से आवेदनों की संख्या बढ़ने के कारण करीब 5 हजार आवेदन कार्यालय में लंबित थे। इनमें ऐसे आवेदन भी शामिल थे, जिनमें नगर निगम की जांच पूरी हो चुकी है। अब केवल अनुमति की प्रक्रिया बाकी थी। ऐसे आवेदनों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया गया।
होती है मजिस्ट्रेट जांच
नियमानुसार यदि आवेदक ने किसी के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और व्यक्ति की मौत पांच साल पहले हो चुकी है तो उसमें मजिस्ट्रेट जांच की जाती है। एसडीएम स्तर से जांच के बाद ही प्रमाण पत्र बनाने की इजाजत दी जाती है। संपत्ति या फिर पेंशन के मामले में यह जांच जरूरी है। इसके लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं।
तेजी से पूरी करें आवेदनों की जांच
एसडीएम सदर अजीत कुमार ने लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि आवेदनों की जांच और आवश्यक कार्रवाई तेजी से पूरी की जाए। किसी आवेदन में दस्तावेज संबंधी कमी होने पर आवेदक को इसकी जानकारी दी जाए, जबकि पूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उनका कहना है कि एक सप्ताह में लंबित आवेदनों को निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है।
आवेदन लंबित होने की शिकायत
रहीसपुर निवासी सीमा ने बताया कि बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के बाद उन्हें कई बार कार्यालय जाना पड़ा। उनका कहना है कि स्कूल में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाणपत्र जरूरी है, लेकिन आवेदन लंबित होने के कारण परेशानी हो रही है। अब एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश से उन्हें राहत की उम्मीद है।
कई बार चक्कर लगाने पड़े
विजयनगर निवासी राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी मां की मृत्यु का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। नगर निगम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी प्रमाणपत्र नहीं मिला। उनका कहना है कि प्रमाणपत्र की जरूरत बैंक और अन्य सरकारी कार्यों में पड़ रही है। कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद अभी तक अनुमति नहीं मिल सकी।
कर्मचारियों को जारी हुए निर्देश
एसडीएम सदर अजीत कुमार ने कहा कि कार्यालय में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से संबंधित जो भी आवेदन लंबित थे, उनका निस्तारण कर दिया गया है। सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित आवेदनों का परीक्षण कर एक सप्ताह में निस्तारण सुनिश्चित करें।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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