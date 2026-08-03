Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद में लड़की को कार से उठा ले गए 'मुजाहिद और सलीम'; किडनैप के बाद गैंगरेप

By Krishna Bihari Singh
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद के मसूरी में किडनैप कर लड़की से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी मुजाहिद और सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा से छेड़छाड़, रेप की कोशिश और वीडियो बनाकर वायरल करने की घटना भी सामने आई है।

ghaziabad police in gang rape case
गाजियाबाद में एक लड़की को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है।

गाजियाबाद के मसूरी इलाके में किडनैप कर एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपी आपस में मुजाहिद और सलीम नाम ले रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने लड़की को 27 जुलाई की शाम को किडनैप किया था। पीड़िता अगले दिन 28 जुलाई की रात को घर लौटी थी। मसूरी क्षेत्र में ही एक अन्य वारदात में छात्रा से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश की घटना सामने आई है।

अंडरपास के पास किया किडनैप

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मसूरी इलाके में अंडरपास के पास किशोरी को किडनैप किया गया। दो आरोपी लड़की को किडनैप कर सुनसान इलाके में ले गए और वहां सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की ओर से मसूरी थाने में केस दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपी आपस में एक दूसरे को मुजाहिद और सलीम कह कर पुकार रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

27 जुलाई की शाम को किया किडनैप

पीड़िता के परिवार की महिला ने बताया कि उन्होंने बुलंदशहर की रहने वाली लड़की को देखरेख के लिए अपने पास रखा है। परिजन लड़की का पालन पोषण बेटी की तरह करते हैं। परिजनों का कहना है कि 27 जुलाई की शाम को करीब चार बजे पीड़िता अचानक गायब हो गई थी। काफी तलाश के बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला था। अगले दिन 28 जुलाई की रात पीड़िता घर लौटी और परिजनों को आपबीती बताई।

कार में पीड़िता को इधर-उधर घूमाते रहे आरोपी

पीड़िता ने बताया कि वह मसूरी अंडरपास के आगे खड़ी थी इसी दौरान एक कार आई और उसमें सवार दो लोग उसको बैठाकर ले गए। आरोपी इधर-उधर घूमाते रहे। इसके बाद उसे सुनसान इलाके में ले गए। आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद: मुस्लिम युवक के टच हो गई कांवड़, खंडित होने का आरोप लगाकर की मारपीट

छात्रा से छेड़छाड़ कर रेप की कोशिश

मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म के प्रयास की अन्य वारदात भी सामने आई है। छात्रा के पिता ने शिकायत देकर बताया है कि उनकी 17 वर्षीय बेटी कोचिंग के लिए जाती है। नाहल का रहने वाला शाकिब और उसके दोस्त समीर, सल्लू उनकी बेटी पर गलत नजर रखते हैं और आते जाते पीछा कर छेड़छाड़ कर परेशान करते हैं। 21 जुलाई को रोजाना की तरह उनकी बेटी कोचिंग के लिए गई थी।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा : दुकानों-खाने की 'पवित्रता' परखने को गाजियाबाद में उतरीं 14 टीमें

वीडियो बना लिया और वायरल कर दी

मसूरी बिजली घर के पास से शाकिब, सल्लू और समीर उनकी बेटी को वर्धा एन्क्लेव में एक खाली मकान में ले गए और बेटी के साथ गलत काम करने का प्रयास किया। इसी दौरान सचिन और कपिल भी वहां पहुंच गए। सचिन ने कपिल के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने के लिए उनकी बेटी का वीडियो बना लिया और वायरल कर दी। इसके बाद आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:दूसरों को तनाव से निकालती थीं, महिला डॉक्टर ने 5वीं मंजिल से कूदकर क्यों दी जान?
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।