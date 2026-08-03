गाजियाबाद में लड़की को कार से उठा ले गए 'मुजाहिद और सलीम'; किडनैप के बाद गैंगरेप
गाजियाबाद के मसूरी में किडनैप कर लड़की से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी मुजाहिद और सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा से छेड़छाड़, रेप की कोशिश और वीडियो बनाकर वायरल करने की घटना भी सामने आई है।
गाजियाबाद के मसूरी इलाके में किडनैप कर एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपी आपस में मुजाहिद और सलीम नाम ले रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने लड़की को 27 जुलाई की शाम को किडनैप किया था। पीड़िता अगले दिन 28 जुलाई की रात को घर लौटी थी। मसूरी क्षेत्र में ही एक अन्य वारदात में छात्रा से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश की घटना सामने आई है।
अंडरपास के पास किया किडनैप
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मसूरी इलाके में अंडरपास के पास किशोरी को किडनैप किया गया। दो आरोपी लड़की को किडनैप कर सुनसान इलाके में ले गए और वहां सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की ओर से मसूरी थाने में केस दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपी आपस में एक दूसरे को मुजाहिद और सलीम कह कर पुकार रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
27 जुलाई की शाम को किया किडनैप
पीड़िता के परिवार की महिला ने बताया कि उन्होंने बुलंदशहर की रहने वाली लड़की को देखरेख के लिए अपने पास रखा है। परिजन लड़की का पालन पोषण बेटी की तरह करते हैं। परिजनों का कहना है कि 27 जुलाई की शाम को करीब चार बजे पीड़िता अचानक गायब हो गई थी। काफी तलाश के बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला था। अगले दिन 28 जुलाई की रात पीड़िता घर लौटी और परिजनों को आपबीती बताई।
कार में पीड़िता को इधर-उधर घूमाते रहे आरोपी
पीड़िता ने बताया कि वह मसूरी अंडरपास के आगे खड़ी थी इसी दौरान एक कार आई और उसमें सवार दो लोग उसको बैठाकर ले गए। आरोपी इधर-उधर घूमाते रहे। इसके बाद उसे सुनसान इलाके में ले गए। आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
छात्रा से छेड़छाड़ कर रेप की कोशिश
मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म के प्रयास की अन्य वारदात भी सामने आई है। छात्रा के पिता ने शिकायत देकर बताया है कि उनकी 17 वर्षीय बेटी कोचिंग के लिए जाती है। नाहल का रहने वाला शाकिब और उसके दोस्त समीर, सल्लू उनकी बेटी पर गलत नजर रखते हैं और आते जाते पीछा कर छेड़छाड़ कर परेशान करते हैं। 21 जुलाई को रोजाना की तरह उनकी बेटी कोचिंग के लिए गई थी।
वीडियो बना लिया और वायरल कर दी
मसूरी बिजली घर के पास से शाकिब, सल्लू और समीर उनकी बेटी को वर्धा एन्क्लेव में एक खाली मकान में ले गए और बेटी के साथ गलत काम करने का प्रयास किया। इसी दौरान सचिन और कपिल भी वहां पहुंच गए। सचिन ने कपिल के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने के लिए उनकी बेटी का वीडियो बना लिया और वायरल कर दी। इसके बाद आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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