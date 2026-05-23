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गाजियाबाद: जनगणना टीम को दिखाया घर का रास्ता तो भड़का पड़ोसी, सीने में मारी गोली

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, पीयूष खंडेलवाल, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के मुरादनगर में जनगणना टीम को रास्ता दिखाने पर एक शख्स इस कदर भड़क गया कि उसने रास्ता दिखने वाले अपने पड़ोसी को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद: जनगणना टीम को दिखाया घर का रास्ता तो भड़का पड़ोसी, सीने में मारी गोली

गाजियाबाद में शनिवार को एक 65 साल के शख्स ने पड़ोसी केवल इस बात पर गोली मार दी क्योंकि उसने एक जनगणना टीम को उसके घर का रास्ता दिखाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने नशे में धुत होकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी का नाम रामपाल चौधरी है जो गाजियाबाद के दुहाई का रहने वाला है। वह आदर्श कॉलोनी में रहता है। घायल व्यक्ति की पहचान वीरेंद्र त्यागी के रूप में हुई है। वीरेंद्र का इलाज मोदीनगर के एक अस्पताल में चल रहा है।

पीड़ित ने जनगणना टीम को दिखाया था रास्ता

मुरादनगर के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) भास्कर वर्मा ने हिन्दुस्तान टाइम्स को वारदात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 11 बजे जनगणना कर्मचारियों की एक टीम आदर्श कॉलोनी पहुंची। टीम ने घरों तक पहुंचने में वीरेंद्र त्यागी से मदद मांगी। इस पर वीरेंद्र त्यागी ने टीम की मदद की। उन्होंने टीम को रामपाल चौधरी के घर तक का रास्ता दिखाया।

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टीम के साथ की बदतमीजी, भगाया; बुलानी पड़ी पुलिस

बताया जाता है कि जब जनगणना करने वाले कर्मचारी रामपाल चौधरी के पहुंचे तो पूछताछ के दौरान उसने टीम के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। रामपाल चौधरी ने जनगणना टीम को घर से भगा दिया। इसके बाद जनगणना टीम ने मदद के लिए पुलिस बुला ली। इसके बाद एक पुलिस टीम रामपाल चौधरी के घर पहुंच गई। पुलिस टीम को रामपाल वहां नहीं मिला। पुलिस टीम के लौटने के बाद रामपाल चौधरी वापस लौटा।

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घर पहुंचकर सीने में मारी गोली

रामपाल को जब पता चला कि वीरेंद्र त्यागी ने ही जनगणना करने वाली टीम को उसके घर तक रास्ता दिखाया था। इससे वह आगबबूला हो गया। वह त्यागी के घर गया उसके सीने में गोली मार दी। गोलीबारी को अंजाम देने के बाद आरोपी रामपाल मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोग रामपाल चौधरी को तुरंत मोदीनगर के एक अस्पताल ले गए। अधिकारियों के अनुसार, घटना के समय आरोपी नशे में था।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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