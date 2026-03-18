पूरी तरह आबाद सोसाइटी की जमीन को खाली भूखंड दिखाकर लीज डीड कर दी, गाजियाबाद में गजब खेल
गाजियाबाद में जमीन के फर्जीवाड़ा का गजब खेल सामने आया है। वसुंधरा स्थित शिक्षा एन्कलेव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दस्तावेजी खेल सामने आया है। 25 साल पुरानी और पूरी तरह आबाद सोसाइटी की जमीन को खाली प्लॉट दर्शाते हुए आवास एवं विकास परिषद द्वारा लीज डीड जारी कर दी गई।
गाजियाबाद में जमीन के फर्जीवाड़ा का गजब खेल सामने आया है। वसुंधरा स्थित शिक्षा एन्कलेव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दस्तावेजी खेल सामने आया है। 25 साल पुरानी और पूरी तरह आबाद सोसाइटी की जमीन को खाली प्लॉट दर्शाते हुए आवास एवं विकास परिषद द्वारा लीज डीड जारी कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस भूमि को खाली दिखाया गया, वहां पहले से ही 120 फ्लैट बने हुए हैं और आवंटी वर्ष 2003 से कब्जा लेकर रह रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, आवास एवं विकास परिषद ने वर्ष 1999 में समिति को करीब दो एकड़ भूमि आवंटित की थी। इसके बाद वर्ष 2003 में निर्माण पूरा होने पर आवंटियों ने फ्लैट पर कब्जा लेकर रहना शुरू कर दिया, लेकिन रजिस्ट्री न होने के कारण यह मामला विवादों में फंसा रहा। इसी का फायदा उठाते हुए कथित तौर पर समिति के सचिव ने आवास विकास के अधिकारियों से मिलीभगत कर अक्तूबर 2025 में भूमि को खाली दर्शाते हुए पट्टा विलेख (लीज डीड) करवा लिया।
सैकड़ों लोग वहां रह रहे हैं
लीज डीड में शर्त रखी गई है कि अगले पांच वर्षों में इस भूमि पर फ्लैट निर्माण कर प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, जबकि वास्तविकता यह है कि जमीन पर पहले से बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं और सैकड़ों लोग वहां रह रहे हैं। इस विरोधाभास ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है।
जिलाधिकारी ने बैठाई जांच
जिलाधिकारी ने पूरे प्रकरण में जांच बैठा दी है। एडीएम सिटी को जांच सौंपी गई है। साथ ही संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब कर यह देखा जा रहा है कि यह लीज डीड वास्तव में हुई है या फिर कोई फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है। आवास विकास परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर सोसाइटी के लोगों की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी है।
मुझे मामले की जानकारी नहीं
आवास एंव विकास परिषद के उपायुक्त अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण हुआ है तो जांच कराई जाएगी। इस प्रकरण में यदि कोई गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा।
जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि सोसाइटी के लोगों ने शिकायत दी है। मामले की जांच कराई जा रही है। यदि जांच में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।