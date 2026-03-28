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गाजियाबाद में काल बना खुला नाला, गिरकर मजदूर ने गंवाई जान

Mar 28, 2026 06:35 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के विजय नगर में एक खुले नाले में गिरने से 34 साल के एक मजदूर की मौत हो गई। मुरादाबाद निवासी वसीम नशे की हालत में नाले के किनारे बैठा था तभी संतुलन बिगड़ने से वह उसमें गिर गया। 

गाजियाबाद में काल बना खुला नाला, गिरकर मजदूर ने गंवाई जान

गाजियाबाद के विजय नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खुले नाले में गिरने से 34 साल के एक मजदूर की मौत हो गई। मूल रूप से मुरादाबाद का रहने वाला शख्स मवई में किराए पर रहता था। पुलिस जांच के अनुसार, गुरुवार की रात को वह नशे की हालत में लेबर चौक के पास नाले के किनारे बैठा था तभी संतुलन बिगड़ने के कारण वह गहरे पानी में गिर गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

संतुलन बिगड़ने से गिरा

पुलिस के अनुसार, वसीम (34) नशे में था और संतुलन बिगड़ने से नाले में गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर परिजनों ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया। विजय नगर थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि मजदूर नशे की हालत में था।

ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय लोगों ने निकाला

पुलिस को 26 मार्च की रात करीब पौने दस बजे खबर मिली कि सेक्टर-9 के लेबर चौक के पास एक युवक नाले में गिर गया है। सूचना मिलते ही विजयनगर थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय लोगों ने तब तक वसीम को बाहर निकाल लिया था। पुलिस ने तुरंत उसको उसकी पत्नी के साथ ई-रिक्शा से जिला एमएमजी अस्पताल भेजा जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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संभल जिले के चंदौसी का रहने वाला था शख्स

एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि मृतक की पहचान 30 साल के वसीम के रूप में हुई है जो संभल जिले के चंदौसी का रहने वाला था और फिलहाल विजयनगर के मवई गांव में किराए पर रहता था। वसीम मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। जब वह नाले में गिरा तो वहां काफी अफरा.तफरी मच गई और हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की मदद से उसे फौरन बाहर निकाल लियाए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

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मजदूरी करके परिवार का चलाता था खर्च

एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि मृतक की पहचान 30 साल के वसीम के रूप में हुई है जो संभल जिले के चंदौसी का रहने वाला था। वह विजयनगर के मवई गांव में किराए पर रहता था। वसीम मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। जब वह नाले में गिरा तो अफरा-तफरी मच गई। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की मदद से उसे फौरन बाहर निकाल लिया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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