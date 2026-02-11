चेतन ने नाजनीन से की तीसरी शादी; क्यों मान गईं पहली 2 पत्नियां; गाजियाबाद कांड में नए खुलासे
गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी पुलिस ने मंगलवार को भी परिजनों से पूछताछ की। अब पता चला है कि कैसे चेतन ने टीना से तीसरी शादी की और पहली दो पत्नियां नाराज होने के बाद साथ रहने को मान गईं।
गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी पुलिस ने मंगलवार को भी परिजनों से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि तीनों बहनों के पिता चेतन प्रॉपर्टी, डीलिंग, वाहनों की खरीद फरोख्त, बैंकों के क्रेडिट कार्ड बनाने के साथ शेयर ट्रेडिंग और फॉरैक्स का कारोबार करते थे।
पुलिस ने मामले में सोमवार को चेतन के साढ़ू बने सगे भाई विष्णु, साली शालू और ससुर दिलीप से कई घंटे तक पूछताछ की थी। पुलिस जांच में सामे आया कि चेतन चार तरह के कारोबार करता था। उसके अलग-अलग बैंकों में तीन खाते भी हैं। पुलिस तीनों खातों का विवरण जुटा रही है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति का पता चल सके। जांच में यह भी पता चला कि कोरोना काल से पहले तक प्रॉपर्टी डीलिंग और वाहनों की खरीद-फरोख्त के कारोबार से चेतन की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर थी। इस कारण उसने शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया था।
काम पर टीना को रखा और फिर कर ली शादी
कोरोना काल में उसे शेयर के कारोबार में खासा नुकसान उठाना पड़ा और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। इसके बाद उसने बैंकों का क्रेडिट कार्ड बनाने का काम लिया। इस काम में मदद के लिए चेतन ने 12वीं पास टीना उर्फ नाजनीन को काम पर रखा था। कुछ समय बाद उसका टीना से प्रेम संबंध हो गया। टीना के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद चेतन ने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी।
घर छोड़ गईं पत्नियां, फिर क्या कहकर मनाया
टीना से शादी के बाद सुजाता और हिना नाराज हो गईं। दोनों कुछ समय के लिए घर छोड़कर चली गईं। लेकिन बाद में वापस आ गईं। चेतन ने उन्हें इस बात पर मनाया कि बच्चों की परवरिश के लिए एक पढ़ी-लिखी महिला का होना जरूरी है। सुजाता और हिना चौथी और पांचवीं कक्षा तक ही पढ़ी हैं और उनकी याददाश्त भी कमजोर है। इस कारण वे बच्चों का बेहतर मार्गदर्शन नहीं कर पा रही थीं। इसके बाद दोनों घर वापस आ गईं।
तीन दिन ही गईं ट्यूशन
चेतन ने टीना के कहने पर तीनों बच्चियों को ट्यूशन भेजना शुरू किया था। पुलिस ने उनकी ट्यूशन टीचर से भी पूछताछ की। ट्यूशन टीचर ने पुलिस को बताया कि तीनों बहनें पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर थीं। वह किसी वाक्य को एक बार में पूरा नहीं पढ़ पाती थीं। इसके अलावा उनका गणित भी बहुत ज्यादा कमजोर था। तीनों बहनों ने उनसे यह भी कहा था कि उन्हें गोद लिया गया है और वे कोरिया जाना चाहती हैं, लेकिन पापा इसके लिए राजी नहीं हैं। इस पर उन्हें बहुत अचरज हुआ और उन्होंने चेतन को यह बताते हुए अडवांस फीस लौटा दी। परिवार में पढ़ाई को लेकर कोई माहौल नहीं था।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप