गाजियाबाद में ग्लास की दुकान में गिरीं शीशे की चादरें; एक की मौत, मालिक जख्मी

संक्षेप: गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दुकान में शीशे की भारी प्लेटें भर-भराकर गिर गईं। शीशे की प्लेटों में दुकानदार और उसका नाबालिग भतीजा प्लेटों के नीचे दब गए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। NDRF रोड पर एक दुकान में मंगलवार रात को शीशे की प्लेटें भरभराकर गिर गईं। दुकानदार और उसका नाबालिग भतीजा इन प्लेटों के नीचे दब गए। इस घटना से अफरातफरी मच गई। जब तक शीशे तोड़कर दोनों को बाहर निकला जाता तब तक भतीजे की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया है।

व्यवस्थित की जा रही थी दुकान एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मसूरी निवासी 39 वर्षीय कादिर चौधरी गोविंदपुरम में एनडीआरएफ रोड पर एके ग्लास एंड एल्युमिनियम वर्कशॉप नाम से दुकान चलाते हैं। रिश्ते में कादिर का भतीजा लगने वाला 15 वर्षीय कैफ भी दुकान पर हाथ बंटाता था। मंगलवार रात करीब 8 बजे दुकान बंद करने से पहले सामान को व्यवस्थित किया जा रहा था।

मची चीख-पुकार इसी दौरान शीशों की भारी प्लेट भरभराकर गिर पड़ीं। कादिर और कैफ उनमें दब गए। चीख-पुकार मचने पर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर दौड़ पड़े। दुकानदार और उसके भतीजे को शीशे की प्लेटों के नीचे दबा देख लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया।

पुलिस ने एंबुलेंस बुलाई, NDRF कर्मी भी पहुंचे घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग बचाव कार्य में जुड़ गए, लेकिन शीशे की प्लेट इतनी मोटी और भारी थीं कि उन्हें हटाना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया, ताकि राहत कार्य में बाधा न आए।

घुट रहा था दम, लोगों ने रॉड से तोड़े शीशे पुलिस ने एंबुलेंस भी बुला ली तो वहीं, घटना का पता लगने पर एनडीआरएफ के जवान भी पहुंच गए। शीशे की प्लेटों के नीचे दबे दुकानदार और उसके भतीजे का दम घुट रहा था, लिहाजा लोगों ने रॉड और डंडों से शीशों को तोड़ना शुरू कर दिया।

हिलने तक का मौका नहीं मिला और मौत करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद शीशे तोड़कर दुकानदार कबीर और उसके भतीजे कैफ को निकला गया। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भिजवाया, जहां कैफ को मृत घोषित कर दिया गया।