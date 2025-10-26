Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad news girl died and mother injured due to fridge caught fire
गाजियाबाद में खौफनाक हादसा; फ्रिज में आग, 6 साल की बच्ची की मौत, मां झुलसी

गाजियाबाद में खौफनाक हादसा; फ्रिज में आग, 6 साल की बच्ची की मौत, मां झुलसी

संक्षेप: गाजियाबाद जिले की एक कॉलोनी में एक फ्लैट में फ्रिज में आग लगने से एक 6 साल के बच्ची की मौत हो गई। वजीराबाद-गाजियाबाद मार्ग पर तुलसी निकेतन कॉलोनी में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात यह घटना हुई।

Sun, 26 Oct 2025 01:10 AMKrishna Bihari Singh भाषा, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद की एक कॉलोनी में एक फ्लैट में फ्रिज में आग लगने से छह साल की एक बच्ची की मौत हो गई जबकि उसकी मांग गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पुलिस ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात करीब ढाई बजे वजीराबाद-गाजियाबाद रोड स्थित तुलसी निकेतन कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में हुई। फ्रिज में आग लगने से निकले जहरीले धुएं से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई।

पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर जब एक टीम और फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची तो फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था। इसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि फ्रिज जल रहा था। कमरा पूरी तरह धुएं से भरा था। आग बुझाने के बाद उन्होंने पाया कि एक लड़की और उसकी मां फर्श पर बेहोश पड़ी थीं।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि दोनों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। उसका गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डॉक्टरों ने छह साल की बच्ची साइना को मृत घोषित कर दिया जबकि उसकी मां सब्बी परवीन उर्फ पिंकी (30) का इलाज चल रहा है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

महिला का पति मोहम्मद जाकिर ऑटो-रिक्शा चालक है। जाकिर ने शुक्रवार रात काम के लिए दिल्ली जाते समय बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। पुलिस ने बताया कि परिवार दो दिन पहले ही किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। अपर पुलिस आयुक्त अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फ्लैट के मालिक ने बिजली का बिल नहीं भरा था, इसलिए बिजली कटी हुई थी। हालांकि, आग लगने की असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।