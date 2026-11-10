गाजियाबाद में पटाखे फोड़ने से रोका तो महिला पर चला दी गोली, SC/ST एक्ट भी लगा
गाजियाबाद के रामनगर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने का विरोध करने पर एक घर में घुसकर हमला करने की घटना सामने आई है। आरोपियों ने महिला पर गोली चलाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है।
गाजियाबाद के रामनगर में दिवाली की रात पटाखे फोड़ने का विरोध करने पर एक महिला के घर में घुसकर गोली चलाने और हमला करने की घटना हुई है। पीड़ित का आरोप है कि पटाखे जलाने से मना करने पर पड़ोसियों ने जबरन घर में घुसकर महिला पर फायरिंग की, जातिसूचक शब्द कहे और पैसे भी छीन लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोदीनगर थाने में नामजद एवं अन्य अज्ञात लोगों पर हत्या की कोशिश सहित एससी/एसटी एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। CCTV फुटेज की मदद से मामले की जांच कर रही है।
हत्या की कोशिश का मामला दर्ज
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद के रामनगर इलाके में दिवाली पर पटाखे फोड़ने से रोकने पर एक महिला पर गोली चलाने की घटना हुई है। पुलिस ने मंगलवार को कई संदिग्धों के खिलाफ BNS की धाराओं 109(1) (हत्या का प्रयास), 333 (चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के साथ घर में घुसना), 309 (लूट) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत केस दर्ज की गई है।
एससी/एसटी एक्ट भी लगा
मोदीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। मोदीनगर सर्कल के एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला ने दो लोगों के नाम बताए हैं जबकि 5 से 7 अज्ञात लोगों का जिक्र किया है। आरोप है कि पड़ोसी महिला के घर में घुस आए और गोली चला दी।
पटाखे फोड़ने से मना किया तो हमला
अधिकारी ने बताया कि यह घटना 8 नवंबर को दिवाली की रात करीब 8 बजे तब हुई जब महिला और उसका परिवार पूजा कर रहा था। एफआईआर में 25 वर्षीय शिकायतकर्ता कल्पना ने बताया कि उनके पड़ोसी उनके घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। इससे धुआं उनके पूरे घर में घना धुआं भर गया। जब मेरे पति और ससुर ने पटाखे फोड़ने से मना किया तो दो आरोपी और उनके साथी जबरन घर में घुस आए और गोली चला दी। गोली मेरे सिर के पास से निकल गई।
खंगाली जा रही सीसीटीवी फुटेज
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके परिवार के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणियां कीं। इतना ही नहीं घर में रखे 7 हजार रुपये भी ले गए। पुलिस ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। चूंकि शिकायतकर्ता और कथित हमलावर पड़ोसी हैं, इसलिए हम पूछताछ कर रहे हैं। आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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