हिंडन एयरपोर्ट का भी होगा विस्तार; रक्षा मंत्रालय की मंजूरी, क्या है प्लान?
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार से उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही हिंडन एयरपोर्ट को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। हिंडन एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार से कॉमर्शियल उड़ानें शुरू हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ से इंडिगो की पहली उड़ान जेवर एयरपोर्ट पर पहुंची। इसके कुछ ही देर बाद लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस प्लेन में जेवर के 172 किसान थे जिनकी जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। इसके साथ ही हिंडन एयरपोर्ट को लेकर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। अब हिंडन एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा।
विमानों की पार्किंग बढ़ाने को मंजूरी
बताया जाता है कि हिंडन एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। 14.46 एकड़ में विस्तार की योजना पर भी काम चल रहा है। हिंडन एयरपोर्ट से बीते साल रोजाना 25 उड़ान संचालित हो रही थीं, लेकिन सिर्फ 2 विमानों की पार्किंग होने से आए दिन उड़ानें प्रभावित होती थीं। अब एयरपोर्ट से फिलहाल सिर्फ नौ शहरों की उड़ान मिल रही हैं।
विकास का पूरा प्लान
पार्किंग विस्तार के लिए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से जगह मांगी गई थी। हिंडन एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक डॉ. चिलका महेश ने बताया कि रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इस स्थान पर बने वायुसेना के परिसर को एयरपोर्ट प्राधिकरण बनाकर देगा और चिह्नित जमीन पर चार और विमानों की पार्किंग तैयार की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब जमीन पर काम शुरू हो सकेगा।
कारगो सेवा भी हो सकेगी शुरू
वहीं, हिंडन एयरपोर्ट का 770 वर्गमीटर में पहले फेज के विस्तार का काम चल रहा है। निदेशक ने बताया कि दूसरे चरण में करीब 70 करोड़ रुपये से 6.8 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। तीसरे चरण में 7.2 एकड़ जमीन के लिए किसानों से वार्ता चल रही है। कुल 14.46 एकड़ में विस्तार होने के बाद एयरपोर्ट से कारगो सेवा भी शुरू की जा सकेगी।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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