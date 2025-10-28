गाजियाबाद में शौचालय के टैंक में गिरा 9 साल का मासूम, मौत; कैसे हुआ हादसा?
संक्षेप: गाजियाबाद के मुरादनगर की दरगाह इलाके में खौफनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक नवनिर्मित शौचालय के 9 फुट गहरे टैंक में गिरने से 9 साल के बच्चे प्रिंस की मौत हो गई। बताया जाता है कि बच्चा खेलते वक्त लापता हो गया था।
गाजियाबाद जिले के मुरादनगर की दरगाह इलाके में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। इस हादसे में एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक नवनिर्मित शौचालय के 9 फुट गहरे टैंक में गिरने से 9 साल के बच्चे प्रिंस की मौत हो गई। बच्चा खेलते वक्त लापता हो गया था। इसके बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई। आखिरकार बच्चे की लाश टैंक से बरामद की गई।
इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने नगर पालिका परिषद पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोनू का 9 वर्षीय बेटा प्रिंस खेलते समय अचानक लापता हो गया था। घंटों की तलाश के बाद, परिवार और ग्रामीणों को नवनिर्मित शौचालय के टैंक पर संदेह हुआ। टैंक से 1-2 फीट गंदा पानी निकालने के बाद प्रिंस का शव मिला। परिजन तुरंत उसे गाजियाबाद के एक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
स्थानीय लोगों के अनुसार, नवनिर्मित शौचालय के टैंक पर सीमेंट का ढक्कन नहीं था, जिससे 9 फीट गहरा गड्ढा खुला पड़ा था। इसी लापरवाही के कारण प्रिंस उसमें गिर गया। लोगों ने नगर पालिका पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए भारी आक्रोश व्यक्त किया है।
मुरादनगर नगर पालिका परिषद की यह पहली लापरवाही नहीं है वरन इससे पहले 2021 और 2023 में भी इसी तरह की घटनाओं में मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। वहीं इस घटना के बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दी है।