गाजियाबाद जिले में 13 पॉलीक्लिनिक को मंजूरी, समिति की बैठक में फैसला; कहां-कहां खुलेंगे

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में 13 पॉलीक्लिनिक खुलने का रास्ता साफ हो गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में पॉलीक्लीनिक को मंजूरी दे दी गई । इन पॉलीक्लीनिक पर दो विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों का उपचार करेंगे।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबादThu, 9 Oct 2025 08:50 AM
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में 13 पॉलीक्लिनिक खुलने का रास्ता साफ हो गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में पॉलीक्लीनिक को मंजूरी दे दी गई । इन पॉलीक्लीनिक पर दो विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों का उपचार करेंगे।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में 10, खोड़ा में एक और लोनी में दो केंद्र खोले जाएंगे। इन पर दो विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का उपचार करेंगे। शहरी क्षेत्र में कुल 53 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं।

नगरीय पीएचसी पर एमबीबीएस डॉक्टर मरीजों का उपचार करते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तैनात हैं। पीएचसी पर विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं बैठते। ऐसे में महिलाओं और बच्चों को जिला अस्पतालों में जाना पड़ता है।

इसे देखते हुए शासन ने नगरीय क्षेत्र की चुनिंदा पीएचसी को पॉलीक्लिनिक बनाने के निर्देश दिए थे। नगरीय पीएचसी के नोडल अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि सीडीओ अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।