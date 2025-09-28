गाजियाबाद में बनने जा रही नई टाउनशिप, 12 एकड़ जमीन का अधिकग्रण शुरू

गाजियाबाद के NH-9 के पास इंटीग्रेटिड टाउनशिप दिवाली के बाद पूरी तरह विकसित होगी। इसके लिए शाहपुर बम्हैटा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है।

गाजियाबाद के एनएच-9 के पास इंटीग्रेटिड टाउनशिप दिवाली के बाद पूरी तरह विकसित होगी। इसके लिए शाहपुर बम्हैटा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। करीब 12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होने के बाद यहां आवासीय और व्यावसायिक भूखंड, ग्रुप हाउसिंग निर्मित होंगे। साथ ही गाजियाबाद में रहने के इच्छुक लोगों को अपना आशियाना व व्यापारी के लिए दुकान मिल सकेंगी।

शासन ने वर्ष 2005 में गाजियाबाद के कई बिल्डरों को इंटीग्रेटिड टाउनशिप का लाइसेंस दिए थे। इसी क्रम में वर्ष 2014 की संशोधित पुनरीक्षित इंटीग्रेटिड टाउनशिप नीति तथा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के तहत एनएच नौ के पास मैसेर्स एसएमवी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड करीब 205 एकड़ क्षेत्रफल में इंटीग्रेटिड टाउनशिप विकसित कर रहा है। इसी प्रोजेक्ट में शौर्यापुरम नाम से टाउनशिप भी विकसित हो रही है। करीब 105 एकड़ में विकसित होने वाली इस टाउनशिप की 75 फीसदी जमीन का ही अधिग्रहण हो सका है, लेकिन बची हुई जमीन का अब अधिग्रहण होगा। ताकि प्रोजेक्ट पूरी तरह विकसित हो सके। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि पूर्व में जमीन अधिग्रहण की जीडीए ने मंजूरी दी थी। अब टाउनशिप पूरी तरह विकसित करने के लिए शाहपुर बम्हैटा की बची हुई जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में जीडीए के भू अर्जन प्रभारी विवेक कुमार मिश्रा ने अपर जिलाधिकारी (भू अर्जन) को पत्र लिखा है। ताकि बची हुई करीब 12 एकड़ जमीन का जल्द अधिग्रहण हो। अधिकारी बताते हैं कि एक महीने के भीतर जमीन का अधिग्रहण होने की उम्मीद है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि प्रस्तावित अधिग्रहण उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं नवीन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 2(2)(i) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

आवासीय, व्यावसायिक भूखंड और ग्रुप हाउसिंग आएंगी : जीडीए अधिकारी बताते हैं कि शासन ने लोगों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से ही इंटीग्रेटिड टाउनशिप के लाइसेंस जारी किए थे। साथ ही नई टाउनशिप नीति के तहत लोगों के लिए आवास व व्यावसायिक गतिविधियां के लिए भूखंड दिलाने की प्राथमिकता है। ऐसे में जमीन अधिग्रहण होने के बाद गाजियाबाद में रहने की इच्छा रखने वाले लोग अपना आशियाना बना सकेंगे। साथ ही यहां सड़कों से लेकर हरियाली आदि की भी उचित व्यवस्था होगी।

कनेक्टिविटी है बेहतर एनएच नौ से नोएडा, दिल्ली और मेरठ की कनेक्टिविटी सबसे अधिक बेहतर है। यहां से दिल्ली, नोएडा, हापुड़ औऱ मेरठ हाईवे के जरिये जा सकते हैं। इसमें समय की भी बचत होती है। ऐसे में दिल्ली और नोएडा नौकरी करने वाले लोग यहां रहने को प्राथमिकता देते हैं। एनएच नौ पर ही वेव, सन सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी विकसित है।