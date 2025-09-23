कितना स्मार्ट है गाजियाबाद का नया ट्रैफिक कंट्रोल रूम? इस महीने से चालू हो जाएगा

आईटीएमएस योजना लागू होने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस से यातायात प्रबंधन होगा। इसके तहत चौराहों-तिराहों पर सेंसरयुक्त ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। चौराहों पर लगने वाले सेंसर 70 से 100 मीटर की दूरी तक वाहनों का दबाव भांप लेगा।

इंटिग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के कंट्रोल रूम की बिल्डिंग नगर निगम में बनकर तैयार है। कंप्यूटर लगाने का काम भी शुरू हो गया है। यहां से शहर की यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। नगर निगम में स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाया है। इसके तहत शहर के सभी प्रमुख तिराहे-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो केंद्रीकृत प्रणाली के तहत एक ही स्थान पर स्क्रीन पर लाइव दिखेंगे। शहर में कैमरे लगाने का काम चल रहा है। अगले माह तक सभी 800 कैमरे लगाने का दावा किया जा रहा है। कैमरों को कंट्रोल रूप से जोड़ा जाएगा। निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि कंट्रोल रूम में अंतिम चरण का काम चल रहा है।

एआई से यातायात प्रबंधन होगा आईटीएमएस योजना लागू होने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस से यातायात प्रबंधन होगा। इसके तहत चौराहों-तिराहों पर सेंसरयुक्त ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। चौराहों पर लगने वाले सेंसर 70 से 100 मीटर की दूरी तक वाहनों का दबाव भांप लेगा।

चौराहों पर कैमरे लगेंगे नगर निगम के मुख्य अभियंता ने बताया कि सभी प्रमुख तिराहों-चौराहों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। यह कैमरे आईपी बेस्ड और हाई रेजुलेशन के होंगे। अतिव्यस्त और भीड़भाड वाले इलाकों में भी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सभी कैमरे ट्रैफिक कंट्रोल रूम में लगी स्क्रीन पर लाइव होंगे।