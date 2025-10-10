हरनंदीपुरम विवाद में अटके गाजियाबाद के नए सर्किल रेट, आखिर क्यों और कहां फंसा पेच?

गाजियाबाद जिले में लंबे समय से नए सर्किल रेट लागू होने में देरी हो रही है। प्रशासन ने इसे अक्टूबर माह में लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन हरनंदीपुरम क्षेत्र से जुड़ी आपत्ति के कारण प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है।

गाजियाबाद जिले में लंबे समय से नए सर्किल रेट लागू होने में देरी हो रही है। प्रशासन ने इसे अक्टूबर माह में लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन हरनंदीपुरम क्षेत्र से जुड़ी आपत्ति के कारण प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है। राजस्व विभाग के अनुसार, जिले के सभी तहसीलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सर्किल रेट का पुनरीक्षण तैयार किया गया था। इस प्रक्रिया में जमीन की मौजूदा बाजार दर, आसपास के इलाकों में हो रहे सौदे और विकास कार्यों को प्रमुख आधार बनाया गया। प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद नागरिकों, किसानों और प्रॉपर्टी डीलरों से आपत्तियां मांगी गईं।

जिलेभर में सर्किल रेट के पुनर्निर्धारण के दौरान कुल 53 आपत्तियां दर्ज की गई थीं, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण किया जा चुका है, मगर हरनंदीपुरम प्रकरण अभी भी विचाराधीन है। इसी कारण नए सर्किल रेट की अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है। इस मामले का समाधान होने के बाद ही निर्णया लिया जाएगा।