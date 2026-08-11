कानों में हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा मजदूर, ट्रेन की चपेट में आने से मौत
गाजियाबाद के नासिरपुर फाटक के पास मंगलवार दोपहर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के समय युवक के कानों में मोबाइल की हेडफोन लगाए था। वह किसी से बातचीत कर रहा था। लेकिन तभी ट्रेन आई और उसकी मौत हो गई।
योगेन्द्र सागर, गाजियाबाद
गाजियाबाद के नासिरपुर फाटक के पास मंगलवार दोपहर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के समय युवक के कानों में मोबाइल की लीड लगी हुई थी और वह किसी से बातचीत कर रहा था। ट्रेन को अपनी ओर आता देखकर आसपास मौजूद लोगों ने उसे ट्रैक से हटने के लिए शोर मचाकर चेतावनी दी, लेकिन वह लोगों की आवाज नहीं सुन सका। कुछ ही देर में ट्रेन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया।
एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक, मृतक की पहचान बिहार के सीतामढ़ी जिले के धनंसी गांव निवासी 40 वर्षीय गजेंद्र शाह के रूप में हुई है। गजेंद्र गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी करता था। वह मजदूरी के लिए आसपास के लेबर चौक से काम पर जाता था और कुछ अन्य मजदूर साथियों के साथ किराये के कमरे में रहता था।
लोगों ने हटने के लिए आवाज लगाई, नहीं सुन सका
पुलिस के अनुसार, मंगलवार दोपहर गजेंद्र मोबाइल की लीड लगाए हुए रेलवे ट्रैक की ओर चला गया। इसी दौरान पीछे से एक ट्रेन आती दिखाई दी। आसपास मौजूद लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे ट्रैक से हटने के लिए आवाज लगाई और शोर मचाया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गजेंद्र के कानों में लीड लगी होने के कारण उसे आसपास के लोगों की चेतावनी सुनाई नहीं दी। बताया जा रहा है कि वह मोबाइल पर बातचीत कर रहा था। वह ट्रैक से हट पाता, इससे पहले ही ट्रेन उसके पास पहुंच गई और उसे अपनी चपेट में ले लिया।
हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर सिहानी गेट पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की।
परिजनों को दी गई सूचना
पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने के बाद गजेंद्र के परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर हादसे की परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, रेलवे ट्रैक पर जाते समय गजेंद्र के कानों में मोबाइल की लीड लगी हुई थी। इसी दौरान ट्रेन आने पर लोगों ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी आवाज नहीं सुन सका और हादसे का शिकार हो गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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