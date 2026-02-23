Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गाजियाबाद में 77 आवासीय प्लॉट की स्कीम लॉन्च; कब से आवेदन, कैसे होगा आवंटन?

Feb 23, 2026 04:05 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने 77 आवासीय भूखंडों की योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके ब्रोशर का विमोचन किया है। कब से लिए जाएंगे आवेदन? कैसे होगा आवंटन? इस रिपोर्ट में जानें…

गाजियाबाद में 77 आवासीय प्लॉट की स्कीम लॉन्च; कब से आवेदन, कैसे होगा आवंटन?

गाजियाबाद में नंदग्राम योजना के नूरनगर में 77 आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हिंडन एयरपोर्ट पर योजना के ब्रोशर का विमोचन किया। अब योजना के लिए 25 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। 15 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है। प्राधिकरण पहली बार इस योजना में ई लॉटरी प्रक्रिया अपनाएगा, जो 25 मार्च को होगा।

आठ हजार वर्ग मीटर जमीन पर प्लाट

जीडीए ने नंदग्राम योजना के खसरा संख्या 96 व 97 पर रिक्त पड़ी करीब आठ हजार वर्ग मीटर जमीन पर भूखंड विकसित की है। यहां 1.07 करोड़ रुपये से बाहरी चार दीवारी कराई गई। साथ ही आंतरिक विकास कार्य भी कराए गए।

77 प्लाट हैं तैयार

प्राधिकरण ने इसका लेआउट तैयार कर यहां 77 भूखंड तैयार किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रफल के हैं। साथ ही हरियाली से लेकर सड़कों की चौड़ाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही आंतरिक विकास कार्य जैसे सड़क, नाली नाले, खंभे आदि की व्यवस्था कराई गई है।

कब से आवेदन?

रविवार को जीडीए ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंडन एयरफोर्स पर इस योजना के ब्रोशर का विधिवत विमोचन कराया। इसके बाद अब 25 फरवरी से इसके आवेदन शुरू होंगे। जीडीए ने भूखंड की दर 79 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की है।

ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन

जीडीए का दावा है कि करीब 14 वर्ष बाद विकसित की गई नई भूखंडीय योजना का लोगों को लाभ मिलेगा। अधिकारी बताते हैं कि इसके आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। पंजीकरण के वक्त भूखंड मूल्य का दस फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए पांच फीसदी राशि देनी होगी।

किस डेट से आवंटन?

जीडीए के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नंदग्राम योजना में 77 आवासीय भूखंडों की योजना का विमोचन किया। इच्छुक लोग 25 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं। इसका पहली बार 25 मार्च को आवंटन किया जाएगा।

कैसे होगा आवंटन?

भूखंडों का आवंटन जीडीए पहली बार ई लॉटरी प्रणाली के माध्यम से करेगा। आवंटन पत्र प्राधिकरण की अधिकारिक वेबसाइट से डिजिटल रूप से दिया जाएगा।

छोटे-बड़े श्रेणियों के हैं भूखंड

योजना में छोटे-बड़े भूखंड शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से 60 वर्ग मीटर तक के कुल 23 भूखंड, 61 से 90 वर्ग मीटर के 28 भूखंड, 91 से 120 वर्ग मीटर के कुल आठ भूखंड, 121 वर्ग मीटर से 222 वर्ग मीटर तक के 18 भूखंड शामिल हैं। साथ ही पार्क की भी व्यवस्था की गई है। इन भूखंडों के सामने सड़क भी चौड़ी रखी गई है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो।

ये भी पढ़ें:झारखंड में बदलेगा मौसम; 2 दिन बारिश की चेतावनी, किन जिलों में बरसेंगे बदरा?
ये भी पढ़ें:नमो भारत ट्रेन की शुरुआत; दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम तक किराए की डिटेल
ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में गर्मी के साथ हवाएं भी दिखाएंगी तेवर, 25 तक जा सकती है स्पीड
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।