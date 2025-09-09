Ghaziabad nagar nigam will spend 18 crores to renovate many places see how full details गाजियाबाद के इन स्थानों की बदलेगी सूरत, नगर निगम खर्च करेगा 18 करोड़,क्या है प्लान?, Ncr Hindi News - Hindustan
महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि यूपी गेट के अलावा तिगरी गोल चक्कर चौराहा, हिंडन एलिवेटेड रोड चौराहा और अन्य स्थानों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इस कार्य पर करीब 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि यूपी गेट से गाजियाबाद में प्रवेश किया जाता है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गाजियाबादTue, 9 Sep 2025 10:06 AM
गाजियाबाद नगर निगम 18 करोड़ रुपये खर्च कर शहर के छह स्थानों को संवारेगा। इसमें गाजियाबाद के इतिहास से जुड़े स्टैच्यू भी लगाए जाएंगे। निगम सौंदर्यीकरण का कार्य अवास्थापना निधि से कराएगा। इसके लिए स्थान चिन्हित कर लिए हैं।

महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि यूपी गेट के अलावा तिगरी गोल चक्कर चौराहा, हिंडन एलिवेटेड रोड चौराहा और अन्य स्थानों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इस कार्य पर करीब 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि यूपी गेट से गाजियाबाद में प्रवेश किया जाता है। यहां आकर्षित प्रवेश द्वार बनाया जाएगा।

महापौर ने बताया गाजियाबाद ग्रेटर गाजियाबाद बनने जा रहा है। इसे ध्यान में रखकर ही गाजियाबाद में कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की जाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। महापौर ने बताया स्वच्छता के साथ-साथ सुंदरता पर ध्यान दिया जा रहा है। चौराहों पर भव्य कलाकृतियां स्थापित की जाएगी जो आकर्षण का केंद्र होंगी। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि चौराहे पर जिस तरह की कलाकृतियां स्थापित की जाएंगी उनका डिजाइन तैयार कराया जा रहा है। अवास्थापना निधि से सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। गाजियाबाद के इतिहास से जुड़े स्टैचू भी जगह-जगह लगाए जाएंगे।