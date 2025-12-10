Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में अवैध डेयरियों पर ऐक्शन की शुरुआत, उठाए गए मवेशी; 2 को वॉर्निंग

गाजियाबाद नगर निगम ने अवैध रूप से चलाई जा रही डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। स्थानीय लोगों की शिकायतों पर ऐक्शन लिया जा रहा है। अशोक नगर कॉलोनी में एक डेयरी से तो मवेशियों को भी उठाया गया है।

Dec 10, 2025 11:41 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, गाजियाबाद
यूपी के गाजियाबाद नगर निगम ने अवैध डेयरियों पर ऐक्शन की शुरुआत कर दी है। निगर निगम की ओर से अशोक नगर कॉलोनी में अवैध रूप से चलाई जा रही डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। निगम ने इलाके में सफाई और अन्य समस्याओं को लेकर निवासियों की शिकायतों पर यह कदम उठाया है। खुद मेयर सुनीता दयाल ने नेहरू नगर इलाके का दौरा किया और अवैध डेयरियों को हटाने के निर्देश दिए।

मेयर सुनीता दयाल ने बताया कि अधिकारियों ने ऐसी ही एक डेयरी से आधे दर्जन से अधिक मवेशियों को जब्त कर पशु शेल्टर में भेज दिया है।

मेयर सुनीता दयाल ने आगे कहा कि डेयरी चलाने वालों को चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं। दो बड़ी डेयरियों को अपने कामकाज को रिहायशी इलाकों से बाहर ले जाने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी गई है। यदि वे डेयरियों को नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निवासियों ने शिकायत की थी कि होली चाइल्ड चौराहे से कालका गढ़ी चौक तक बनी नाली मवेशियों के गोबर से भर गई है। इस अभियान के दौरान डेयरी चलाने वालों से जुड़ी महिलाओं ने कथित तौर पर गाजियाबाद नगर निगम के कर्मचारियों को रोका और कॉलोनी के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। पुलिस की दखल के बाद स्थिति को काबू में किया गया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
