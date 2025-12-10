गाजियाबाद में अवैध डेयरियों पर ऐक्शन की शुरुआत, उठाए गए मवेशी; 2 को वॉर्निंग
गाजियाबाद नगर निगम ने अवैध रूप से चलाई जा रही डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। स्थानीय लोगों की शिकायतों पर ऐक्शन लिया जा रहा है। अशोक नगर कॉलोनी में एक डेयरी से तो मवेशियों को भी उठाया गया है।
यूपी के गाजियाबाद नगर निगम ने अवैध डेयरियों पर ऐक्शन की शुरुआत कर दी है। निगर निगम की ओर से अशोक नगर कॉलोनी में अवैध रूप से चलाई जा रही डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। निगम ने इलाके में सफाई और अन्य समस्याओं को लेकर निवासियों की शिकायतों पर यह कदम उठाया है। खुद मेयर सुनीता दयाल ने नेहरू नगर इलाके का दौरा किया और अवैध डेयरियों को हटाने के निर्देश दिए।
मेयर सुनीता दयाल ने बताया कि अधिकारियों ने ऐसी ही एक डेयरी से आधे दर्जन से अधिक मवेशियों को जब्त कर पशु शेल्टर में भेज दिया है।
मेयर सुनीता दयाल ने आगे कहा कि डेयरी चलाने वालों को चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं। दो बड़ी डेयरियों को अपने कामकाज को रिहायशी इलाकों से बाहर ले जाने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी गई है। यदि वे डेयरियों को नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निवासियों ने शिकायत की थी कि होली चाइल्ड चौराहे से कालका गढ़ी चौक तक बनी नाली मवेशियों के गोबर से भर गई है। इस अभियान के दौरान डेयरी चलाने वालों से जुड़ी महिलाओं ने कथित तौर पर गाजियाबाद नगर निगम के कर्मचारियों को रोका और कॉलोनी के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। पुलिस की दखल के बाद स्थिति को काबू में किया गया।