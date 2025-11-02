गाजियाबाद में पुलिस चौकी के सामने मर्डर, बहन के प्रेमी ने भाई को बीच बाजार चाकू से गोद डाला
संक्षेप: गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम पुराना बस अड्डा चौकी के सामने एक युवक की उसकी बहन के प्रेमी ने बीच बाजार चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम पुराना बस अड्डा चौकी के सामने एक युवक की उसकी बहन के प्रेमी ने बीच बाजार चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हत्या की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
कार्यवाहक एसीपी नंदग्राम प्रियाश्री पाल के मुताबिक, मृतक की पहचान पीयूष उर्फ नितिन पुत्र कमल सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले आरोपी सुनील यादव का मृतक की बहन से प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था।
शनिवार देर शाम पुराना बस अड्डा चौकी के सामने दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान सुनील ने पीयूष पर चाकू से कई जानलेवा वार कर दिए। खून से लथपथ और गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
एसीपी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।