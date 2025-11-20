भतीजी से छेड़छाड़ पर नाबालिग को ईंटों से कुचलकर मार डाला, चाचा समेत 2 गिरफ्तार

संक्षेप: गाजियाबाद में 15 वर्षीय किशोर हिमांशु की हत्या कर शव दतैड़ी के जंगल में फेंक दिया गया, जिसके आरोप में पुलिस ने रिश्ते के चाचा समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, चाचा ने बताया कि किशोर द्वारा भतीजी से छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए यह हत्या की गई थी।

कनकपुर निवासी 15 वर्षीय किशोर की हत्या कर उसके शव को दतैड़ी के जंगल में फेंक दिया गया। पहचान छिपाने के लिए कपड़े भी जला दिए गए। हत्या किशोर के रिश्ते के चाचा ने की। चाचा का कहना है कि किशोर ने उसकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ की थी, इसका बदला लेने के लिए उसने हत्या की। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गाजियाबाद के थाना भोजपुर के गांव कनकपुर निवासी हिमांशु पिलखुवा के दतैड़ी गेट के पास स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करता था। 17 नवंबर को गांव कनकपुर का रहने वाला सचिन उर्फ पस्सू और जिला बुलंदशहर के शिकारपुर के गांव मानपुर और हाल निवासी गांव खेड़ा के माता मोहल्ला निवासी पुष्पेंद्र ऑफिस पर आए। हिमांशु को खल की बोरी उतरवाने के बहाने अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गए। काफी देर तक हिमांशु घर नहीं आया तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस मामले में हिमांशु के चाचा प्रमोद कुमार ने गुमशुगदी दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी निरीक्षक श्यौपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम हिमांशु की तलाश में जुट गई थी।

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पुष्पेन्द्र और सचिन से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों छिजारसी स्थित एक कंपनी में काम करते थे। वर्तमान में दोनों पिलखुवा स्थित एक कंपनी से काम करते हैं। सचिन ने बताया कि छह-सात माह पहले हिमांशु उर्फ कलुवा ने उसकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ की थी। इस पर दोनों पक्षों में झगड़ा भी हुआ था, लेकिन बदनामी के डर से उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की। इसी रंजिश के कारण वह हिमांशु से बदला लेना चाहता था। 17 नवंबर को सचिन ने अपने दोस्त पुष्पेन्द्र को अपने गांव कनकपुर बुलाया और दोनों ने मिलकर हिमांशु की हत्या की योजना बनाई। दोनो जितेन्द्र के प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस पर पहुंचे और हिमांशु को बाइक पर बैठाकर ग्राम नाहली के पास ले गए। वहां ईख के खेत के पास हिमांशु के सिर और मुंह पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उसके कपड़े और चप्पल उतारकर कुछ दूरी पर ले जाकर जला दिए थे।

मां और भाई बेहोश किशोर की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बेटे का शव देखकर मां बेहोश होकर नीचे गिर गई। हिमांशु और आरोपी का मकान आसपास होने के चलते गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।