गाजियाबाद के 14 इलाकों में दूषित पानी से मिलेगी निजात, निगम बिछा रहा नई पाइपलाइन

संक्षेप: गाजियाबाद नगर निगम ने शहर के 14 इलाकों में दूषित पानी की समस्या दूर करने के लिए नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया है, जिससे पुरानी और जर्जर लाइनों से होने वाली गंदे पानी की आपूर्ति बंद हो सकेगी।

गाजियाबाद शहर के 14 इलाकों में दूषित पानी की रोकथाम के लिए पाइपलाइन डाली जाएगी। नगर निगम के जलकल विभाग ने आठ कॉलोनियों में पाइप लाइन डालने का काम शुरू करा दिया है। इनमें से कुछ जगह पहली बार पाइप लाइन डाली जा रही है तो कई जगह जर्जर लाइन बदली कराई जा रही है।

कहां-कहां बिछेगी नई पाइपलाइन इंदिरापुरम के छह इलाकों में भी पाइप लाइन डालने के लिए निविदा मांगी है। निगम का जलकल विभाग शहर में पानी आपूर्ति कराता है। शहरी क्षेत्र में 15 और 30 एचपी के 300 नलकूप हैं। 10 और पांच एचपी के 1100 नलकूप हैं। छह हजार हैंडपंप 51 ओवरहेड टैंक हैं। इसी के साथ 29 भूमिगत जलाशय हैं। शहर के कई इलाकों में 20 से 30 साल पुरानी पाइप लाइन हैं। उनके जर्जर होने से घरों में दूषित पानी आ रहा है। इस कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोग जलकल विभाग से दूषित पानी की आपूर्ति से राहत दिलाने की गुहार लगा रहे हैं।

जलकल विभाग ने दूषित पानी की आपूर्ति की रोकथाम के लिए कार्य योजना तैयार की है।जलकल विभाग के महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया कि सिटी जोन के वार्ड-दो, वार्ड-59 नवयुग मार्केट, अनाज मंडी और अग्रसेन बाजार की विभिन्न गलियों में पाइप लाइन डाली जा रही है।वार्ड-49 के आदर्शनगर राम वाटिका पाइप लाइन डालने का काम शुरू हो गया। वार्ड-47 के ए, बी, सी, और एम-ब्लाक महेंद्रा एन्कलेव में पाइप लाइन डाली जा रही है। वार्ड-84 राजनगर में भी पाइप लाइन डालने का काम शुरू हो गया है। मोहननगर जोन के वार्ड-38 अर्थला में विभिन्न स्थानों पर नई पाइप लाइन डाली जा रही है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी पाइप लाइन डालने की कार्य योजना बनाई जा रही है।