गाजियाबाद नगर निगम को मिले 10 नए मनोनीत पार्षद, जारी हुई लिस्ट
उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद नगर निगम के लिए 10 नए मनोनीत पार्षदों की सूची जारी कर दी है। ये सभी मनोनीत पार्षद अब नगर निगम सदन की बैठकों का हिस्सा बनेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद नगर निगम के लिए 10 नए मनोनीत पार्षदों की सूची जारी कर दी है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरू प्रसाद द्वारा 14 मार्च, 2026 को जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 6 के तहत इन सदस्यों को नामित किया है।
इस घोषणा के बाद गाजियाबाद की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस लिस्ट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सुमन जाटव और ज्योति चौहान को मनोनीत किया गया है। इसके अलावा, संजय रावत, भगवत गुप्ता और श्याम शर्मा को भी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना गया है।
इसके अलावा नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार और वार्डों के विकास को गति देने के लिए प्रदीप चौधरी, अंकुश अरोड़ा , सरदार पम्मी, मधुकर त्यागी और सुनील यादव को भी पार्षद के रूप में मनोनित किया गया है। ये सभी मनोनीत पार्षद अब नगर निगम सदन की बैठकों का हिस्सा बनेंगे।
गाजियाबाद के अलावा यूपी शासन ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, सहारनपुर, वृंदावन मथुरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ समेत सभी नगर निगम में 10-10 पार्षदों को नामित किया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेता शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें