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गाजियाबाद नगर निगम को मिले 10 नए मनोनीत पार्षद, जारी हुई लिस्ट

Mar 16, 2026 11:29 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद नगर निगम के लिए 10 नए मनोनीत पार्षदों की सूची जारी कर दी है। ये सभी मनोनीत पार्षद अब नगर निगम सदन की बैठकों का हिस्सा बनेंगे।

गाजियाबाद नगर निगम को मिले 10 नए मनोनीत पार्षद, जारी हुई लिस्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद नगर निगम के लिए 10 नए मनोनीत पार्षदों की सूची जारी कर दी है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरू प्रसाद द्वारा 14 मार्च, 2026 को जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 6 के तहत इन सदस्यों को नामित किया है।

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इस घोषणा के बाद गाजियाबाद की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस लिस्ट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सुमन जाटव और ज्योति चौहान को मनोनीत किया गया है। इसके अलावा, संजय रावत, भगवत गुप्ता और श्याम शर्मा को भी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना गया है।

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इसके अलावा नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार और वार्डों के विकास को गति देने के लिए प्रदीप चौधरी, अंकुश अरोड़ा , सरदार पम्मी, मधुकर त्यागी और सुनील यादव को भी पार्षद के रूप में मनोनित किया गया है। ये सभी मनोनीत पार्षद अब नगर निगम सदन की बैठकों का हिस्सा बनेंगे।

गाजियाबाद के अलावा यूपी शासन ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, सहारनपुर, वृंदावन मथुरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ समेत सभी नगर निगम में 10-10 पार्षदों को नामित किया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेता शामिल हैं।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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