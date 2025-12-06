गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली किस नंबर पर; NCR के अन्य शहरों का क्या हाल
एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नवंबर में देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां मासिक औसत पीएम 2.5 की मात्रा 224 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही और AQI भी पूरे महीने राष्ट्रीय मानकों से ऊपर रही। रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर के 10 शहर सबसे प्रदूषित रहे।
एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नवंबर में देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां मासिक औसत पीएम 2.5 की मात्रा 224 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही और AQI भी पूरे महीने राष्ट्रीय मानकों से ऊपर रही। रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर के 10 शहर सबसे प्रदूषित रहे।
थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा, बहादुरगढ़, दिल्ली, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, बागपत, सोनीपत, मेरठ और रोहतक, गाजियाबाद के साथ 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गए। इनमें से छह शहर उत्तर प्रदेश के और तीन हरियाणा के थे। दिल्ली को छोड़कर शीर्ष 10 में शामिल अन्य सभी शहरों में पिछले वर्ष की तुलना में पीएम 2.5 का स्तर अधिक दर्ज किया गया।
नवंबर में दिल्ली में 215 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पीएम 2.5 का मासिक औसत रहा। दिल्ली चौथे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आय। AQI के हिसाब से शहर में 23 दिन बहुत खराब, छह दिन गंभीर और एक दिन खराब दर्ज किया गया।
इस साल पराली जलाने का प्रभाव कम रहा। नवंबर में दिल्ली के प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी औसतन 7 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल यह 20 प्रतिशत थी। सीआरईए ने बताया कि पराली का अधिकतम योगदान 22 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल दर्ज 38 प्रतिशत से काफी कम है।
बहादुरगढ़ को छोड़कर शीर्ष 10 शहरों में से किसी में भी एक भी दिन हवा राष्ट्रीय मानकों के भीतर नहीं पहुंची। चरखी दादरी, बुलंदशहर, जींद, मुजफ्फरनगर, गुड़गांव, खुर्जा, भिवानी, करनाल, यमुनानगर और फरीदाबाद सहित कई अन्य शहरों में भी हर दिन पीएम 2.5 का स्तर सीमा से ऊपर दर्ज किया गया।
सीआरईए के विश्लेषक मनोज कुमार ने कहा कि पराली जलाने के प्रभाव में उल्लेखनीय कमी के बावजूद एनसीआर के 29 में से 20 शहरों में पिछले वर्ष की तुलना में प्रदूषण का स्तर अधिक दर्ज किया गया। कई शहरों में अभी भी एक भी दिन एनएएक्यूएस सीमा के भीतर दर्ज नहीं किया गया। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रदूषण के प्रमुख कारक परिवहन, उद्योग, बिजली संयंत्र और अन्य जलने वाले स्रोत हैं।
राज्य स्तर पर राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर थे। यहां नवंबर में 34 में से 23 शहर का एक्यूआई सीमा से ऊपर था। हरियाणा में ऐसे 25 में से 22 शहर थे और उत्तर प्रदेश में 20 में से 14 शहर मानक से ऊपर थे। मध्य प्रदेश के 12 में से 9 शहर, ओडिशा के 14 में से 9 और पंजाब के 8 में से 7 शहरों में भी एक्यूआई उच्च स्तर में दर्ज किया गया।
मेघालय का शिलांग सबसे साफ शहर रहा, जहां मासिक औसत PM 2.5 की मात्रा 7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। शीर्ष 10 सबसे साफ शहरों में कर्नाटक के छह और मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु और केरल का एक-एक शहर शामिल था।