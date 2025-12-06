Hindustan Hindi News
गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली किस नंबर पर; NCR के अन्य शहरों का क्या हाल

संक्षेप:

एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नवंबर में देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां मासिक औसत पीएम 2.5 की मात्रा 224 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही और AQI भी पूरे महीने राष्ट्रीय मानकों से ऊपर रही। रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर के 10 शहर सबसे प्रदूषित रहे।

Dec 06, 2025 07:54 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा, बहादुरगढ़, दिल्ली, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, बागपत, सोनीपत, मेरठ और रोहतक, गाजियाबाद के साथ 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गए। इनमें से छह शहर उत्तर प्रदेश के और तीन हरियाणा के थे। दिल्ली को छोड़कर शीर्ष 10 में शामिल अन्य सभी शहरों में पिछले वर्ष की तुलना में पीएम 2.5 का स्तर अधिक दर्ज किया गया।

नवंबर में दिल्ली में 215 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पीएम 2.5 का मासिक औसत रहा। दिल्ली चौथे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आय। AQI के हिसाब से शहर में 23 दिन बहुत खराब, छह दिन गंभीर और एक दिन खराब दर्ज किया गया।

इस साल पराली जलाने का प्रभाव कम रहा। नवंबर में दिल्ली के प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी औसतन 7 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल यह 20 प्रतिशत थी। सीआरईए ने बताया कि पराली का अधिकतम योगदान 22 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल दर्ज 38 प्रतिशत से काफी कम है।

बहादुरगढ़ को छोड़कर शीर्ष 10 शहरों में से किसी में भी एक भी दिन हवा राष्ट्रीय मानकों के भीतर नहीं पहुंची। चरखी दादरी, बुलंदशहर, जींद, मुजफ्फरनगर, गुड़गांव, खुर्जा, भिवानी, करनाल, यमुनानगर और फरीदाबाद सहित कई अन्य शहरों में भी हर दिन पीएम 2.5 का स्तर सीमा से ऊपर दर्ज किया गया।

सीआरईए के विश्लेषक मनोज कुमार ने कहा कि पराली जलाने के प्रभाव में उल्लेखनीय कमी के बावजूद एनसीआर के 29 में से 20 शहरों में पिछले वर्ष की तुलना में प्रदूषण का स्तर अधिक दर्ज किया गया। कई शहरों में अभी भी एक भी दिन एनएएक्यूएस सीमा के भीतर दर्ज नहीं किया गया। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रदूषण के प्रमुख कारक परिवहन, उद्योग, बिजली संयंत्र और अन्य जलने वाले स्रोत हैं।

राज्य स्तर पर राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर थे। यहां नवंबर में 34 में से 23 शहर का एक्यूआई सीमा से ऊपर था। हरियाणा में ऐसे 25 में से 22 शहर थे और उत्तर प्रदेश में 20 में से 14 शहर मानक से ऊपर थे। मध्य प्रदेश के 12 में से 9 शहर, ओडिशा के 14 में से 9 और पंजाब के 8 में से 7 शहरों में भी एक्यूआई उच्च स्तर में दर्ज किया गया।

मेघालय का शिलांग सबसे साफ शहर रहा, जहां मासिक औसत PM 2.5 की मात्रा 7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। शीर्ष 10 सबसे साफ शहरों में कर्नाटक के छह और मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु और केरल का एक-एक शहर शामिल था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
