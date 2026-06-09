गाजियाबाद की मॉडल से सालों तक यौन शोषण, 3 बार अबॉर्शन; धर्मांतरण के प्रयास का भी आरोप

गाजियाबाद की एक मॉडल ने लिव-इन पार्टनर द्वारा एक्ट्रेस बनाने और शादी करने का झांसा देकर सालों तक यौन शोषण करने आरोप लगाया है। पीड़िता आरोपी के साथ मुंबई में रहती थी, जहां उसका तीन बार गर्भपात भी कराया गया।

गाजियाबाद की रहने वाली एक मॉडल को मेरठ के सरधना निवासी वसील ने एक्ट्रेस बनाने का झांसा देकर कथित तौर पर यौन शोषण किया। आरोपी ने मॉडल को शादी का वादा कर मुंबई में अपने साथ लिव इन रिलेशन में भी रखा। आरोप है कि वसील ने युवती का धर्मांतरण कराने की कोशिश भी की और अब उसने शादी करने से इनकार कर दिया है।

गाजियाबाद निवासी युवती मॉडल है और स्टेज शो समेत विज्ञापन आदि की शूटिंग में काम करती है। युवती ने बताया कि वर्ष 2015 में उसकी मुलाकात सरधना के आजादनगर निवासी वसील से हुई थी, जो फोटो शूट और मॉडलिंग करता था। युवती ने आरोप लगाया कि प्रेम जाल में फंसाकर वसील उसे मुंबई में फिल्मों में काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद दोनों मुंबई में एक ही फ्लैट में लिव-इन में रहे।

तीन बार कराया गर्भपात इस दौरान आरोपी ने तीन बार जबरन उसका गर्भपात कराया और करियर का हवाला देकर चुप करा दिया। अब इतने समय साथ रहने के बाद वसील ने कहीं और शादी कर ली है। इसकी जानकारी मिलने पर सोमवार को वह वसील के सरधना स्थित आवास पर पहुंची और हंगामा कर दिया। यहां से युवती अपने परिजनों के साथ मेरठ एसएसपी अविनाश पांडेय के कार्यालय पहुंची और उसके खिलाफ तहरीर दी। युवती का आरोप लगाया कि वसील ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। उसका माइंड वॉश कर कई बार धर्मांतरण का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मानी। पुलिस अधिकारी के अनुसार युवती की शिकायत के बाद मामले की जांच की जा रही है।

आरोपी युवक पर धमकी देने का आरोप युवती ने बताया कि वसील की शादी की बात पता चलने पर वह सरधना पहुंची थी। इस दौरान वसील और उसके परिजनों ने हत्या की धमकी दी। साथ ही मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया। उसके पास वसील के साथ के फोटो-वीडियो और रकम देने के साक्ष्य हैं। युवती की ओर से वसील, उसके परिजनों और दो अज्ञात के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर तहरीर दी गई है।