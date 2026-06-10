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BP चेक कराने पहुंची लड़की ने अस्पताल में मचाया हंगामा, डॉक्टरों पर चाकू से हमले की कोशिश

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, प्रदीप वर्मा, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से हंगामा का मामला सामने आया है। यहां एक लड़की ब्लड प्रेशर नपवाने आई थी। लेकिन उसने अस्पताल में अचानक उग्र होकर डॉक्टरों पर चाकू से हमला कर दिया। जानिए क्या है मामला।

BP चेक कराने पहुंची लड़की ने अस्पताल में मचाया हंगामा, डॉक्टरों पर चाकू से हमले की कोशिश

गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में बुधवार दोपहर मानसिक रोगी युवती ने जमकर हंगामा किया। ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए अस्पताल पहुंची युवती ने अचानक उग्र होकर डॉक्टरों पर चाकू से हमला किया। इमरजेंसी वार्ड में कागजों को फेंक दिया। पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हो गई।

साहिबाबाद क्षेत्र निवासी 21 युवती बुधवार दोपहर करीब पौने तीन बजे एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में बीपी जांच कराने पहुंची। लेकिन बीपी मशीन पर महिला स्टाफ नहीं होने से उसने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि युवती ने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर (ईएमओ) डॉ. मुकेश और डॉ. शेखर पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। इसके अलावा उसने डॉक्टर की टेबल पर रखे महत्वपूर्ण कागजात फेंक दिए और डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ गई और उल्टी-सीधी हरकत करने लगी।

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युवती के हंगामे के कारण इमरजेंसी वार्ड में करीब एक घंटे तक अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने युवती के परिजनों को भी सूचना दी। इसके बाद उसके पिता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री का उपचार दिल्ली स्थित मानसिक रोग संस्थान इबहास में चल रहा है और वह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित है।

पुलिस युवती को लेकर थाने ले गई है। मामले की जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. राकेश कुमार ने घटना को गंभीर बताते हुए डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। वहीं, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वहीं एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहा है कि युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इलाज के उचित दस्तावेज दिखाने के बाद युवती को उसके परिजनों के हवाले कर दिया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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