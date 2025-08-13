Ghaziabad miscreants beat up a confectioner for stopping them from drinking alcohol in front of his shop दुकान के सामने शराब पीने सो रोका था, दबंगों ने बुरी तरह पीटा; सिर में आए 25 टांके, Ncr Hindi News - Hindustan
दुकान के सामने शराब पीने सो रोका था, दबंगों ने बुरी तरह पीटा; सिर में आए 25 टांके

गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक एक हलवाई और उसके बेटे को बुरी तरह पीटा। हलवाई ने बदमाशों को दुकान के आगे शराब पीने से रोका था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 13 Aug 2025 08:38 AM
साहिबाबाद थाना क्षेत्र में दुकान के सामने शराब पीने से रोकने पर दबंगों ने हलवाई और उनके बेटे पर हमला कर दिया। पलटे से हमला कर हलवाई को लहूलुहान कर दिया। उनके सिर में 25 टांके आए हैं।

हलवाई ने शराब पीने से किया था मना

डासना गेट निवासी सुरेश सक्सेना की करहेड़ा में हलवाई की दुकान है। उनके बेटे हितेश ने बताया कि 10 अगस्त को करहेड़ा में रहने वाले दिनेश, भूरी, कालू और सूरज दुकान के पास शराब पीने लगे। इस पर उनके पिता ने दुकान के सामने से हटने के लिए कहा। इस पर चारों ने हमला कर दिया।

मौके से फरार हुा आरोपी

आरोपियों ने दुकान में रखा पलटा उठाया और पिता के सिर पर कई वार किए। चारों ने उनके भाई अंकित को भी पीटा। दोनों को गंभीर रूप से घायल करने के बाद चारों जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। हितेश के अनुसार दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

अस्पताल ने उनके पिता की हालत चिंताजनक बनी हुई है और अभी तक उन्हें होश भी नहीं आया है। उनके सिर में 25 टांके आए हैं। अंकित के सिर, गुद्दी और कमर पर गंभीर चोटे आई हैं। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।