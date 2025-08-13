दुकान के सामने शराब पीने सो रोका था, दबंगों ने बुरी तरह पीटा; सिर में आए 25 टांके

गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक एक हलवाई और उसके बेटे को बुरी तरह पीटा। हलवाई ने बदमाशों को दुकान के आगे शराब पीने से रोका था।

साहिबाबाद थाना क्षेत्र में दुकान के सामने शराब पीने से रोकने पर दबंगों ने हलवाई और उनके बेटे पर हमला कर दिया। पलटे से हमला कर हलवाई को लहूलुहान कर दिया। उनके सिर में 25 टांके आए हैं।

हलवाई ने शराब पीने से किया था मना डासना गेट निवासी सुरेश सक्सेना की करहेड़ा में हलवाई की दुकान है। उनके बेटे हितेश ने बताया कि 10 अगस्त को करहेड़ा में रहने वाले दिनेश, भूरी, कालू और सूरज दुकान के पास शराब पीने लगे। इस पर उनके पिता ने दुकान के सामने से हटने के लिए कहा। इस पर चारों ने हमला कर दिया।

मौके से फरार हुा आरोपी आरोपियों ने दुकान में रखा पलटा उठाया और पिता के सिर पर कई वार किए। चारों ने उनके भाई अंकित को भी पीटा। दोनों को गंभीर रूप से घायल करने के बाद चारों जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। हितेश के अनुसार दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।