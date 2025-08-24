मॉल, अस्पताल, उद्योग, हाउसिंग; मास्टरप्लान 2031 बदल देगा गाजियाबाद की तस्वीर, जानिए

महायोजना 2031 को मंजूरी मिलने के बाद अब गाजियाबाद में कई रुकी हुई और नई योजनाएं पूरी होंगी। नई महायोजना 66 लाख आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जनपद में नमो भारत और मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ लागू ट्राजिंट ओरिएंटेड डेवलेपमेंट ( टीओडी) नीति से सुनियोजित विकास होगा।

गाजियाबाद में शासन ने शुक्रवार को महायोजना 2031 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही जीडीए का 27.56 फीसदी क्षेत्रफल बढ़ गया। ऐसे में गाजियाबाद, लोनी और मोदीनगर के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। यहां नए घर, ग्रुप हाउसिंग, मॉल, दुकान, होटल, अस्पताल, उद्योग लगेंगे, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

महायोजना 2031 को मंजूरी मिलने के बाद अब गाजियाबाद में कई रुकी हुई और नई योजनाएं पूरी होंगी। नई महायोजना 66 लाख आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जनपद में नमो भारत और मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ लागू ट्राजिंट ओरिएंटेड डेवलेपमेंट ( टीओडी) नीति से सुनियोजित विकास होगा। कॉरिडोर के पास अफोर्डेबल हाउसिंग, व्यावसायिक और मनोरंजन की सुविधाएं विकसित हो सकेंगी।

टीओडी एवं स्पेशल डेवलपमेंट एरिया (एसडीए ) जोन को मिक्सड यूज कटेगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में उच्च फलोर एरिया रेसीओ ( एफएआर) 1.5 से बढ़ाकर 5.0 कर दिया गया है। नमो भारत ट्रेन के स्टेशनों पर 1.5 किलो मीटर परिधि के दायरे में लगभग 4200 हेक्टेयर क्षेत्रफल को टीओडी जोन में बनाया जाएगा। मेट्रो कारिडोर के रेड लाइन एवं ब्लू लाइन के 500 मीटर के दायरे में लगभग 630 हेक्टेयर क्षेत्रफल को शामिल किया है।

ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक हब की सुविधा नए विस्तारित महायोजना में लोनी और डासना में दो ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का प्रस्ताव है। परिवहन नेटवर्क को सुधारने और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए डासना और फतेहाबाद निठोरा (लोनी) में 100 एकड़ के लॉजिस्टिक्स पार्क प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गाजियाबाद योजना क्षेत्र में एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की योजना है। नई ट्रक पार्किंग सुविधाओं की योजना टीला मोड़, फरुखनगर रोड और मोरटा और भोजपुर में अतिरिक्त स्थानों पर की गई है।

महायोजना में गाजियाबाद में 15 जोन प्रस्तावित किए गए हैं। ऐसे में अब प्राधिकरण क्षेत्र में आठ की जगह 15 जोन बनेंगे। इसके लिए जीडीए अगले सप्ताह जोनल प्लान के लिए आरएफपी तैयार कर कार्रवाई शुरू करेगा। जिसके तहत आगे की पूरी योजना बनेगी। फिर प्राधिकरण का क्षेत्र बांटा जाएगा, जिसके तहत कर्मचारियों की नियुक्त कर इसे लागू किया जाएगा।

देहात क्षेत्र में सबसे अधिक विकास कार्य किए जाएंगे जानकार बताते हैं कि महायोजना लागू होने से लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर, डासना के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास होगा। क्योंकि इन क्षेत्र में ही प्राधिकरण का विस्तार हुआ है। वहीं, यूपी इन्वेस्टर्स समिट के तहत जनपद में 3,688 से अधिक निवेशकों ने 129526.47 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इन उद्यमियों को जमीन मिलने में दिक्कत हो रही थी। अब मास्टर प्लान लागू होने से निवेश और रोजगार बढ़ेगा। सबसे अधिक उद्योग लोनी और मोदीनगर के भोजपुर क्षेत्र में लगेंगे। यहां महायोजना में उद्योगों के लिए जमीन चिह्नित की गई है।

एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ उद्योग लगेंगे जिले में उद्योग और वन डिस्ट्रिक वन- प्रोडक्ट (ओडीओपी) को बढ़ावा मिलेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के समीप नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। इससे प्रदेश सरकार के एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में गाजियाबाद महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके अलावा लोनी, मोदीनगर समेत अन्य क्षेत्र में भी उद्योग लगाने की योजना है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए रिवर फ्रंट भी प्रस्तावित पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए हरनंदी नदी के साथ एक रिवर फ्रंट प्रस्तावित है। साथ ही महायोजना में 15-15 फीसदी आवासीय एवं व्यावसायिक के साथ लगभग 20 फीसदी हरियाली क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है। वहीं, दुहाई और गुलधर स्टेशन के आसपास मिश्रित भू उपयोग मिलेगा।